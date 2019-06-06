Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39581

6 июня 2019, 17:04



В Норильске проходит пятая, юбилейная, проектная сессия «Социальное конструкторское бюро» для будущих участников конкурса социальных проектов.

В этот году проектная сессия проходит в Норильске с 6 по 8 июня, а с 10 по 12 июня генерировать идеи будут в Дудинке. Участниками СКБ становятся представители НКО, бюджетных организаций Норильска и Дудинки, корпоративные волонтёры, активисты и представители власти. Сегодня в проектной сессии принимают участие несколько социальных предпринимателей, которые в будущем подумывают о создании НКО. В течение трёх дней обучающиеся погружены в премудрости социального проектирования. Под чутким руководством спикеров проектной сессии им предстоит пройти все стадии процесса проектирования: от идеи и её «упаковки» до конечного результата – воплощение. Проекты, разработанных на СКБ, будут реализованы уже в эту субботу в формате акций, флешмобов, мини-проектов и так далее. Каждый день обучающего курса получил соответствующее название: первый – «Вдохновение. Нетворкинг», второй – «Технология. Логика проектирования. Планирование» и третий – «Социальная активность. Проба пера». По словам Галины Ершовой, главного специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», главная цель проектной сессии - научить заинтересованных людей грамотному социальному проектированию, созданию и разработке проектов, а в будущем и возможному воплощению какой-либо из идей после участия в конкурсе социальных, федеральных, региональных или любых других проектов в жизнь. Фото Ирины Яринской

Просмотров:143 Проектная сессия организована в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и проходит в пятый раз, начиная с 2015 года. За четыре года обучение прошли более 200 человек.В этот году проектная сессия проходит в Норильске с 6 по 8 июня, а с 10 по 12 июня генерировать идеи будут в Дудинке.Участниками СКБ становятся представители НКО, бюджетных организаций Норильска и Дудинки, корпоративные волонтёры, активисты и представители власти. Сегодня в проектной сессии принимают участие несколько социальных предпринимателей, которые в будущем подумывают о создании НКО. В течение трёх дней обучающиеся погружены в премудрости социального проектирования. Под чутким руководством спикеров проектной сессии им предстоит пройти все стадии процесса проектирования: от идеи и её «упаковки» до конечного результата – воплощение. Проекты, разработанных на СКБ, будут реализованы уже в эту субботу в формате акций, флешмобов, мини-проектов и так далее. Каждый день обучающего курса получил соответствующее название: первый – «Вдохновение. Нетворкинг», второй – «Технология. Логика проектирования. Планирование» и третий – «Социальная активность. Проба пера».По словам Галины Ершовой, главного специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», главная цель проектной сессии - научить заинтересованных людей грамотному социальному проектированию, созданию и разработке проектов, а в будущем и возможному воплощению какой-либо из идей после участия в конкурсе социальных, федеральных, региональных или любых других проектов в жизнь.Фото Ирины Яринской