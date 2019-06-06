Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39582

6 июня 2019, 17:05



Норильские одиннадцатиклассники сдали английский язык и физику.

ЕГЭ по английскому языку выбрали 103 будущих выпускника. Первая часть сдавалась письменно, устные задания им предстоит выполнить в ближайшие два дня. Экзамен по физике для 313 человек, выбравших этот предмет, длился 3 часа 55 минут и прошёл без сбоев. Результаты по базовой и профильной математике, одного из первых обязательных ЕГЭ, будут обнародованы 12 и 13 июня соответственно. Немного раньше «придут» итоги ЕГЭ по географии и литературе, который ребята сдавали 27 мая. Напомним, математику базовую в формате ЕГЭ писали 585 одиннадцатиклассников, математику профильную - 688 школьников. Семеро одиннадцатиклассников с особенностями здоровья сдавали математику в специально отведённом для них пункте проведения ЕГЭ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:153 Экзамены по этим предметам состоялись вчера.ЕГЭ по английскому языку выбрали 103 будущих выпускника. Первая часть сдавалась письменно, устные задания им предстоит выполнить в ближайшие два дня.Экзамен по физике для 313 человек, выбравших этот предмет, длился 3 часа 55 минут и прошёл без сбоев.Результаты по базовой и профильной математике, одного из первых обязательных ЕГЭ, будут обнародованы 12 и 13 июня соответственно. Немного раньше «придут» итоги ЕГЭ по географии и литературе, который ребята сдавали 27 мая.Напомним, математику базовую в формате ЕГЭ писали 585 одиннадцатиклассников, математику профильную - 688 школьников. Семеро одиннадцатиклассников с особенностями здоровья сдавали математику в специально отведённом для них пункте проведения ЕГЭ.Фото Владимира Макушкина