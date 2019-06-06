Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39584

6 июня 2019, 18:01



Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями.

Как рассказал Владимир Григорчук, и.о. начальника производственного управления ЗФ, все подразделения успешно справились с производственной программой по выпуску готовой продукции и выполнили все обязательства по отгрузке меди потребителям и файнштейна и для Кольской ГМК до наступления межнавигационной паузы. Кстати, завершила зимнюю навигацию 27 мая «Надежда», а судно, которое откроет новый навигационный сезон, «Норильский никель», ждут в середине июня. Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузиться на рейде, а с июля – с морских причалов. В целом по минерально-сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 105,8%. Перевыполнили свои производственные программы и металлурги. На медном заводе на 100% плана по производству катодной меди и на 100,2% по выпуску платиновых концентратов. «Надежда» на 121% выполнила план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе и на 108,1% по выплавке никеля в фанштейне и его отгрузке в Дудинку. Талнахская обогатительная фабрика переработала рудного сырья в объёме 104,5%. При этом никеля в концентрате было выдано 102,7%, а меди - 105,9%. - В довесок к успешному выполнению производственных программ, мы хорошо справились и с планово-предупредительными ремонтами, - отметил Владимир Григорчук. – К тому же, в конце месяца мы провели комплексный ремонт в контуре: «Надежда» - Талнахская обогатительная фабрика - медный завод. За три дня было отремонтировано несколько плавильных агрегатов, конвейеры, оборудование второй технологической линии НМЗ и дробильного цеха ТОФ. Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам «Норильского обеспечивающего комплекса» - все намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.

Просмотров:186 Как рассказал Владимир Григорчук, и.о. начальника производственного управления ЗФ, все подразделения успешно справились с производственной программой по выпуску готовой продукции и выполнили все обязательства по отгрузке меди потребителям и файнштейна и для Кольской ГМК до наступления межнавигационной паузы. Кстати, завершила зимнюю навигацию 27 мая «Надежда», а судно, которое откроет новый навигационный сезон, «Норильский никель», ждут в середине июня. Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузиться на рейде, а с июля – с морских причалов.В целом по минерально-сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 105,8%. Перевыполнили свои производственные программы и металлурги. На медном заводе на 100% плана по производству катодной меди и на 100,2% по выпуску платиновых концентратов.«Надежда» на 121% выполнила план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе и на 108,1% по выплавке никеля в фанштейне и его отгрузке в Дудинку.Талнахская обогатительная фабрика переработала рудного сырья в объёме 104,5%. При этом никеля в концентрате было выдано 102,7%, а меди - 105,9%.- В довесок к успешному выполнению производственных программ, мы хорошо справились и с планово-предупредительными ремонтами, - отметил Владимир Григорчук. – К тому же, в конце месяца мы провели комплексный ремонт в контуре: «Надежда» - Талнахская обогатительная фабрика - медный завод. За три дня было отремонтировано несколько плавильных агрегатов, конвейеры, оборудование второй технологической линии НМЗ и дробильного цеха ТОФ.Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам «Норильского обеспечивающего комплекса» - все намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.