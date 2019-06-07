Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39585

7 июня 2019, 10:06



Эта неделя в Норильске выдалась тёплой и солнечной, но слишком расслабляться не стоит.

Район Норильска зацепит циклон, несущий арктический холод, однако ненастье простоит лишь до 11 июня, затем прогнозируется потепление – до +25 градусов к концу июня. А вместе с ним ожидается и проход льда на реке Норильской, которая обычно освобождается от зимней «одёжки» примерно на неделю позже, чем её старший товарищ, Енисей. Напомним, ледоход на Енисее прошёл 5-6 июня. Подтвердились неоднократные высказывания синоптиков о том, что ледоходы никак не влияют на нашу погоду, и похолодание во время прохода льда – не более, чем совпадение.

Просмотров:376 Хорошая погода у нас простоит до конца недели, а 9 июня норильские синоптики ожидают падения температуры до -2 градусов и порывов холодного шквалистого ветра северного и северо-западного направлений.Район Норильска зацепит циклон, несущий арктический холод, однако ненастье простоит лишь до 11 июня, затем прогнозируется потепление – до +25 градусов к концу июня. А вместе с ним ожидается и проход льда на реке Норильской, которая обычно освобождается от зимней «одёжки» примерно на неделю позже, чем её старший товарищ, Енисей.Напомним, ледоход на Енисее прошёл 5-6 июня. Подтвердились неоднократные высказывания синоптиков о том, что ледоходы никак не влияют на нашу погоду, и похолодание во время прохода льда – не более, чем совпадение.