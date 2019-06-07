Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39586

7 июня 2019, 10:45



Производственное объединение «Норильскремонт» завершило крупные ремонты на «Надежде», Талнахской обогатительной фабрике и медном заводе.

Ровно в 8 утра 29 мая ремонтники одновременно приступили к работам на запланированных объектах, в запасе у них было всего трое суток. Смогут ли они уложиться в срок, зависело от организации работ, мастерства и квалификации специалистов. Сегодня можно с уверенностью сказать: «Норильскремонт», как всегда, оказался на высоте – 1 июня ровно в 20.00 были завершены работы по замене участка транспортёрной ленты ленточного конвейера № 3. Также с опережением графика закончился ремонт на НМЗ, заказчик остался доволен. Сказать, что было сложно, - не сказать ничего. Было архисложно. Как пояснил Виталий Демидов, заместитель директора «Норильскремонта», по плану на ТОФ должны были отремонтировать агрегаты дробильного цеха, на НМЗ – вторую технологическую линию, а на медном – тракт загрузки металлургических печей ПВ-2, ПВ-3 (транспортёры загрузки и транспортировки концентрата), подкрановые пути главного пролёта, анодную печь № 2. - Одновременный ремонт на этих переделах обусловлен замкнутостью технологической цепочки: фабрика не принимает на переработку руду – нет готовой продукции ТОФ, мощности НМЗ и медного завода снижаются или вовсе останавливаются, - говорит Демидов. - Традиционно на такие ремонты останавливались два передела: ТОФ и «Надежда», в этот раз решили заняться и агрегатами медного завода.

Просмотров:137 Любое, даже самое надёжное оборудование нуждается не только в правильной эксплуатации, но и в ремонте. Этой весной перед специалистами производственного объединения «Норильскремонт» компании «Норильскникельремонт» была поставлена сложная задача: в сжатые сроки привести в порядок оснащение основных переделов Заполярного филиала.Ровно в 8 утра 29 мая ремонтники одновременно приступили к работам на запланированных объектах, в запасе у них было всего трое суток. Смогут ли они уложиться в срок, зависело от организации работ, мастерства и квалификации специалистов. Сегодня можно с уверенностью сказать: «Норильскремонт», как всегда, оказался на высоте – 1 июня ровно в 20.00 были завершены работы по замене участка транспортёрной ленты ленточного конвейера № 3. Также с опережением графика закончился ремонт на НМЗ, заказчик остался доволен.Сказать, что было сложно, - не сказать ничего. Было архисложно. Как пояснил Виталий Демидов, заместитель директора «Норильскремонта», по плану на ТОФ должны были отремонтировать агрегаты дробильного цеха, на НМЗ – вторую технологическую линию, а на медном – тракт загрузки металлургических печей ПВ-2, ПВ-3 (транспортёры загрузки и транспортировки концентрата), подкрановые пути главного пролёта, анодную печь № 2.- Одновременный ремонт на этих переделах обусловлен замкнутостью технологической цепочки: фабрика не принимает на переработку руду – нет готовой продукции ТОФ, мощности НМЗ и медного завода снижаются или вовсе останавливаются, - говорит Демидов. - Традиционно на такие ремонты останавливались два передела: ТОФ и «Надежда», в этот раз решили заняться и агрегатами медного завода.