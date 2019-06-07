Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39587

7 июня 2019, 11:46



Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском фестиваля авторской песни «Гринландия». Приём заявок уже начался.

С 19 по 21 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области в 27-й раз пройдёт фестиваль «Гринландия». Его программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Одновременно будут работать четыре сцены: главная, малая, военно-патриотическая и молодёжная. Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: регионов России, семейный и корпоративный лагеря. Оргкомитет уже принимает заявки на заселение. Гостей ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке откроется «Академия сказок», где ребята смогут заняться рукоделием, поучаствовать в конкурсах и поиграть в подвижные игры. Подробности на сайте www.grinlandia.ru.

Просмотров:128 С 19 по 21 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области в 27-й раз пройдёт фестиваль «Гринландия». Его программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Одновременно будут работать четыре сцены: главная, малая, военно-патриотическая и молодёжная. Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: регионов России, семейный и корпоративный лагеря. Оргкомитет уже принимает заявки на заселение. Гостей ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке откроется «Академия сказок», где ребята смогут заняться рукоделием, поучаствовать в конкурсах и поиграть в подвижные игры.Подробности на сайте www.grinlandia.ru.