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7 июня 2019, 12:18

Игорь Сечин: «На севере Красноярского края нас ждут великие открытия и масштабные проекты».


Выступая на сессии «Энергетическая панель» Петербургского международного экономического форума, главный исполнительный директор и председатель правления нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин сделал акцент на перспективах развития нефтедобычи в Арктике, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
- Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов «Роснефти» превышает 20 млрд тонн нефти. Эта оценка включает в себя проект в Карском море, где с учётом предстоящего бурения, я думаю, мы превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьёзное влияние на мировую нефтяную отрасль, − сказал Игорь Сечин.
В ходе своего выступления Игорь Сечин поприветствовал главу Красноярского края Александра Усса, который принял участие в сессии «Энергетическая панель».
- Только по консервативным оценкам север Красноярского края на суше содержит до 5 млрд тонн нефти. Мы уже доложили об этих результатах руководству страны, получили поддержку по реализации. Речь идёт об интегральном проекте, который включил бы в себя ресурсную базу и инфраструктуру ряда действующих месторождений – Ванкорского, Сузунского, Тагульского, а также ряда крупных проектов, расположенных к северу от Ванкора, - Пайяхской и Западно-Иркинской группы и других. В настоящее время мы ведём работу с правительством РФ, направленную на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность, глобальную конкурентность этого нового Арктического кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявит о себе в ближайшие годы, − уточнил Игорь Сечин.
Фото krskstate.ru
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