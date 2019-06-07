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7 июня 2019, 13:13



С 10 июня военные экологи приступят к очередному этапу очистки Норильска от мусора.

- В том числе мы чистим места, где в советское время находились воинские части и после их расформирования осталась инфраструктура, - приводятся в сообщении слова представителя ЦВО Сергея Шорина. По его словам, в основном речь идёт о вывозе металлолома. В 2018 году экологи ЦВО вывезли из Арктики более 770 тонн металлолома. В подразделении экологов 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки мусора. Фото tass.ru

Просмотров:152 Экологический взвод Центрального военного округа из Самары прибыл в Норильск для участия в очистке Арктической зоны от мусора, сообщил «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу ЦВО. Работы по ликвидации экологического мусора начнутся с 10 июня. В этом году планируется вывезти 800 тонн мусора из Арктической зоны.- В том числе мы чистим места, где в советское время находились воинские части и после их расформирования осталась инфраструктура, - приводятся в сообщении слова представителя ЦВО Сергея Шорина. По его словам, в основном речь идёт о вывозе металлолома.В 2018 году экологи ЦВО вывезли из Арктики более 770 тонн металлолома. В подразделении экологов 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки мусора.Фото tass.ru