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7 июня 2019, 13:34



Норильская пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей, продавая квартиру.

По данному факту отдел МВД России по г. Норильску возбудил уголовное дело. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к совершению данного преступления.

Просмотров:144 61-летняя жительница Норильска дала объявление о продаже квартиры. Вскоре ей позвонил якобы покупатель. В ходе переговоров злоумышленник убедил женщину в том, что готов купить квартиру и ему необходимы реквизиты её банковской карты. Пенсионерка назвала данные своего счёта, и мошенник, воспользовавшись полученными сведениями, украл более 170 тысяч рублей.По данному факту отдел МВД России по г. Норильску возбудил уголовное дело. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к совершению данного преступления.