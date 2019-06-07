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7 июня 2019, 14:44



«Чтобы любовь была нежнее, надо Пушкина любить». 6 июня, в день 220-летия со дня рождения великого поэта, в Норильске прошёл традиционный праздник.

Накануне праздника в этом году небольшой библиотечный десант заглянул в норильский дворик великого русского поэта, чтобы привести его в порядок после долгой северной зимы - и дворик, и памятник, разумеется. По традиции, День русского языка, который неслучайно совпадает с днём рождения Александра Сергеевича, в Норильске провели артист Сергей Даданов - в образе самого поэта, а также сотрудник публичной библиотеки Елена Коваленко - в образе Натальи Николаевны Гончаровой. Здесь же нынче присутствовали и другие дамы из высшего света - ими оказались одетые по моде 19-го века норильчанки, представляющие студию реконструкции исторических танцев «Лепреконь». Руководитель студии рассказала присутствующим о бальном этикете позапрошлого столетия, после этого ведущие станцевали вальс, выбирая партнёров из любознательной и активной публики. К слову, публика на тематический праздник тоже пришла подготовленная, «вооруженная» веерами, цилиндрами, перчатками и другими аксессуарами пушкинской эпохи. Для детворы работники библиотечной системы организовали игровую площадку, её темой стали старые добрые пушкинские сказки; в сквере также работал буккроссинг, аквагрим для малышей. Народу на день рождения «солнца русской поэзии» собралось не больше сотни. И практически каждый доказал, что он - настоящий ценитель и почитатель того, кто чувства добрые лирой пробуждал: главному герою торжества посвящали песни, викторины, забавные переделанные строки. Среди прочих добровольцев декламировала стихи Пушкина в скверике на ул. Пушкина постоянная участница подобных мероприятий Сания Каримова. По её мнению, человек, который не увлекается поэзией, реально черствеет. - Есть даже поговорка: «Чтобы любовь была нежнее, надо Пушкина любить». В наше время поэзия не просто жива, она даёт нам такую энергетику и такие смыслы, которые из просто человека делает прекрасного человека! Когда ко мне прилетает муза, я сама пишу стихи. Вопрос о назначении и поэзии меня в принципе волнует, у меня даже есть своё стихотворение на эту тему, - рассказала нам участница праздника. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:102 Интерактивное, культурное, довольно милое мероприятие проходит в Пушкинском сквере нашего северного города уже в пятый раз. В своё время одним из его инициаторов стала журналист «Заполярной правды» Ирина Даниленко.Накануне праздника в этом году небольшой библиотечный десант заглянул в норильский дворик великого русского поэта, чтобы привести его в порядок после долгой северной зимы - и дворик, и памятник, разумеется.По традиции, День русского языка, который неслучайно совпадает с днём рождения Александра Сергеевича, в Норильске провели артист Сергей Даданов - в образе самого поэта, а также сотрудник публичной библиотеки Елена Коваленко - в образе Натальи Николаевны Гончаровой. Здесь же нынче присутствовали и другие дамы из высшего света - ими оказались одетые по моде 19-го века норильчанки, представляющие студию реконструкции исторических танцев «Лепреконь». Руководитель студии рассказала присутствующим о бальном этикете позапрошлого столетия, после этого ведущие станцевали вальс, выбирая партнёров из любознательной и активной публики. К слову, публика на тематический праздник тоже пришла подготовленная, «вооруженная» веерами, цилиндрами, перчатками и другими аксессуарами пушкинской эпохи.Для детворы работники библиотечной системы организовали игровую площадку, её темой стали старые добрые пушкинские сказки; в сквере также работал буккроссинг, аквагрим для малышей. Народу на день рождения «солнца русской поэзии» собралось не больше сотни. И практически каждый доказал, что он - настоящий ценитель и почитатель того, кто чувства добрые лирой пробуждал: главному герою торжества посвящали песни, викторины, забавные переделанные строки.Среди прочих добровольцев декламировала стихи Пушкина в скверике на ул. Пушкина постоянная участница подобных мероприятий Сания Каримова. По её мнению, человек, который не увлекается поэзией, реально черствеет.- Есть даже поговорка: «Чтобы любовь была нежнее, надо Пушкина любить». В наше время поэзия не просто жива, она даёт нам такую энергетику и такие смыслы, которые из просто человека делает прекрасного человека! Когда ко мне прилетает муза, я сама пишу стихи. Вопрос о назначении и поэзии меня в принципе волнует, у меня даже есть своё стихотворение на эту тему, - рассказала нам участница праздника.Фото Марины Хорошевской