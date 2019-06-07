Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39592

7 июня 2019, 14:51



«Росатом», «Норникель», Российский фонд прямых инвестиций и портовый оператор DP World займутся увеличением грузоперевозок в Арктике.

В первый день Петербургского международного экономического форума госкорпорация «Росатом», Российский фонд прямых инвестиций, компания «Норникель» и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World подписали соглашение о намерениях по вопросу совместной реализации проекта по комплексному развитию Северного морского пути. Как сообщает пресс-служба «Норникеля», соглашение не является юридически обязывающим и предусматривает комплексную работу по изучению наиболее эффективных коммерческих вариантов использования Северного морского пути. Стороны рассмотрят возможность создания стратегического партнёрства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Ключевой задачей проекта является увеличение объёма грузоперевозок через СМП и Арктическую зону РФ. На первом этапе участникам соглашения предстоит разработать стратегию для увеличения эффективности использования СМП, определить способы развития транзитных перевозок. В частности, в повестке стоит вопрос проработки запуска линейных перевозок контейнеров и других товарных и сырьевых грузов по Севморпути. Более того, предстоит оценить потенциальный объём финансирования как для проектирования и строительства дополнительного флота ледового класса и ледоколов, так и портовой инфраструктуры. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для проведения в течение шести месяцев анализа и подготовки технико-экономической оценки проекта. Фото www.spb.kp.ru

Просмотров:98 В первый день Петербургского международного экономического форума госкорпорация «Росатом», Российский фонд прямых инвестиций, компания «Норникель» и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World подписали соглашение о намерениях по вопросу совместной реализации проекта по комплексному развитию Северного морского пути.Как сообщает пресс-служба «Норникеля», соглашение не является юридически обязывающим и предусматривает комплексную работу по изучению наиболее эффективных коммерческих вариантов использования Северного морского пути. Стороны рассмотрят возможность создания стратегического партнёрства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Ключевой задачей проекта является увеличение объёма грузоперевозок через СМП и Арктическую зону РФ.На первом этапе участникам соглашения предстоит разработать стратегию для увеличения эффективности использования СМП, определить способы развития транзитных перевозок. В частности, в повестке стоит вопрос проработки запуска линейных перевозок контейнеров и других товарных и сырьевых грузов по Севморпути. Более того, предстоит оценить потенциальный объём финансирования как для проектирования и строительства дополнительного флота ледового класса и ледоколов, так и портовой инфраструктуры.Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для проведения в течение шести месяцев анализа и подготовки технико-экономической оценки проекта.Фото www.spb.kp.ru