Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39593

7 июня 2019, 16:21



Сочи готовится принять традиционный финал корпоративных соревнований «Норникеля» - «Папа, мама, я – спортивная семья».

- В «Норникеле» уделяется большое внимание спорту и пропаганде здорового, активного образа жизни. «Папа, мама, я – спортивная семья» – это акцент на важности семьи и умении работать сообща на пути к победе, – отметили организаторы. Финал состоится в это воскресенье, 9 июня. Прямая трансляция состязаний будет доступна на официальном канале «Норникеля» в YouTube. Фото www.tv21.ru

Просмотров:69 Как и прежде, победителей выявят на базе санатория «Заполярье». В состязаниях примут участие семьи работников «Норникеля» со всех территорий присутствия компании. Всего - 24 команды, в том числе из Норильска – сильнейшие среди работников Заполярного филиала.- В «Норникеле» уделяется большое внимание спорту и пропаганде здорового, активного образа жизни. «Папа, мама, я – спортивная семья» – это акцент на важности семьи и умении работать сообща на пути к победе, – отметили организаторы.Финал состоится в это воскресенье, 9 июня. Прямая трансляция состязаний будет доступна на официальном канале «Норникеля» в YouTube.Фото www.tv21.ru