Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39594

7 июня 2019, 16:56



Норильские полицейские предупреждают о «летних» опасностях для жизни и здоровья школьников.

В первую очередь опасность представляют распахнутые окна. В большинстве квартир они европейские, и маленькие дети легко могут их открыть. И даже если установлена москитная сетка, она не сможет удержать ребёнка. Напомним, в прошлом году в Норильске из окон выпали двое детей. Ольга Курунина призывает родителей ни в коем случае не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Также в целях безопасности следует использовать специальные оконные заглушки. Практически каждый год несчастные случаи происходят на водоёмах. Так, в прошлом году в районе Талнах ребёнок подошёл к краю реки посмотреть, как бурлит вода, не удержался и упал. Спасти школьника не удалось. Заброшенные дома, стройки и машины также представляют угрозу. Прогулки возле них нередко заканчиваются различными травмами. Отдельно родители должны напомнить своим детям о правилах обращения с бытовыми электроприборами. В этом году погибла девочка, уронившая в ванну включённый в электросеть сотовый телефон. Не лишним будет убрать и лекарства в недоступные места. Это позволит избежать тяжёлых отравлений, а в некоторых случаях и гибели детей. - Родители должны рассказать детям, где можно гулять, а куда ходить нельзя. При этом нужно всегда знать, где и с кем находится ваш ребёнок, - отмечает Ольга Курунина. - Я прошу взрослых людей, если они становятся свидетелями ситуации, в которой ребёнку угрожает опасность, не хвататься за свой сотовый телефон, чтобы снять происходящее на видео, а постараться предотвратить беду, объяснить ребёнку последствия его действий или вызвать наряд полиции. Телефоны дежурной части полиции: 47-24-01 или 02, с сотовых телефонов – 102 или 112.

Просмотров:179 Открытые окна, заброшенные здания, автомобили, водоёмы и электроприборы – всё это представляет угрозу. Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску, рассказала о том, как уберечь детей от беды в период летних каникулах.В первую очередь опасность представляют распахнутые окна. В большинстве квартир они европейские, и маленькие дети легко могут их открыть. И даже если установлена москитная сетка, она не сможет удержать ребёнка. Напомним, в прошлом году в Норильске из окон выпали двое детей. Ольга Курунина призывает родителей ни в коем случае не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Также в целях безопасности следует использовать специальные оконные заглушки.Практически каждый год несчастные случаи происходят на водоёмах. Так, в прошлом году в районе Талнах ребёнок подошёл к краю реки посмотреть, как бурлит вода, не удержался и упал. Спасти школьника не удалось.Заброшенные дома, стройки и машины также представляют угрозу. Прогулки возле них нередко заканчиваются различными травмами.Отдельно родители должны напомнить своим детям о правилах обращения с бытовыми электроприборами. В этом году погибла девочка, уронившая в ванну включённый в электросеть сотовый телефон.Не лишним будет убрать и лекарства в недоступные места. Это позволит избежать тяжёлых отравлений, а в некоторых случаях и гибели детей.- Родители должны рассказать детям, где можно гулять, а куда ходить нельзя. При этом нужно всегда знать, где и с кем находится ваш ребёнок, - отмечает Ольга Курунина. - Я прошу взрослых людей, если они становятся свидетелями ситуации, в которой ребёнку угрожает опасность, не хвататься за свой сотовый телефон, чтобы снять происходящее на видео, а постараться предотвратить беду, объяснить ребёнку последствия его действий или вызвать наряд полиции.Телефоны дежурной части полиции: 47-24-01 или 02, с сотовых телефонов – 102 или 112.