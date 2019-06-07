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7 июня 2019, 17:45



В Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.

Он пройдёт с 15 июня по 7 сентября. В третьем Заполярном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимают участие руководители и работники организаций города старше 18 лет. 15 июня на стадионе «Заполярник» состоится церемония открытия фестиваля, а также его участники приступят к сдаче нормативов. Среди испытаний, которые предстоит выполнить: бег на 30, 60 и 100 м, челночный бег 3 х 10 м, подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, рывок гири 16 кг и прочее. 16 июня в талнахском бассейне будут сдавать плавание на 50 м, а с 17 по 31 июня – на «Заполярнике» бег на 2 и 3 км, смешанное передвижение, метание снарядов. В течение июля в тире «Арктики» пройдёт стрельба из электронного оружия. А завершится фестиваль 7 сентября кроссом по пересечённой местности. По итогам все участники, выполнившие необходимое количество нормативов, будут награждены знаками отличия комплекса ГТО.

Просмотров:171 Он пройдёт с 15 июня по 7 сентября. В третьем Заполярном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимают участие руководители и работники организаций города старше 18 лет.15 июня на стадионе «Заполярник» состоится церемония открытия фестиваля, а также его участники приступят к сдаче нормативов. Среди испытаний, которые предстоит выполнить: бег на 30, 60 и 100 м, челночный бег 3 х 10 м, подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, рывок гири 16 кг и прочее. 16 июня в талнахском бассейне будут сдавать плавание на 50 м, а с 17 по 31 июня – на «Заполярнике» бег на 2 и 3 км, смешанное передвижение, метание снарядов.В течение июля в тире «Арктики» пройдёт стрельба из электронного оружия. А завершится фестиваль 7 сентября кроссом по пересечённой местности.По итогам все участники, выполнившие необходимое количество нормативов, будут награждены знаками отличия комплекса ГТО.