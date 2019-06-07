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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:04 Норильчанин Андрей Вольхин вошёл в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
17:45 В Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
16:56 Норильские полицейские предупреждают о «летних» опасностях для жизни и здоровья школьников.
16:21 Сочи готовится принять традиционный финал корпоративных соревнований «Норникеля» - «Папа, мама, я – спортивная семья».
14:51 «Росатом», «Норникель», Российский фонд прямых инвестиций и портовый оператор DP World займутся увеличением грузоперевозок в Арктике.
14:44 «Чтобы любовь была нежнее, надо Пушкина любить». 6 июня, в день 220-летия со дня рождения великого поэта, в Норильске прошёл традиционный праздник.
13:34 Норильская пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей, продавая квартиру.
13:13 С 10 июня военные экологи приступят к очередному этапу очистки Норильска от мусора.
12:18 Игорь Сечин: «На севере Красноярского края нас ждут великие открытия и масштабные проекты».
11:46 Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском фестиваля авторской песни «Гринландия». Приём заявок уже начался.
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