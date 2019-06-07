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7 июня 2019, 18:04



Норильчанин Андрей Вольхин вошёл в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Однако, по признанию Андрея Вольхина - замначальника техотдела по техническому развитию, стандартизации и функционированию корпоративной интегрированной системы менеджмента Надеждинского металлургического завода, он участвовал не ради новой работы, а для получения опыта и совершенствования управленческих навыков. «Лидеры Енисейской Сибири» - не первый кадровый конкурс для Андрея, в 2017-м и 2018-м он пробовал себя на конкурсе «Лидеры России». В этот раз прошёл целую серию испытаний, прежде чем попасть в финал, и конкурировал с 2000 жителей трёх регионов. Началось всё с онлайн-регистрации и двухминутного видеорезюме. Потом было тестирование (оценивались знания о регионе, общая эрудиция, математические способности и прочее), по результатам которого определялись участники очных этапов. Полуфиналы конкурса прошли в пяти городах - Норильске, Кызыле, Абакане, Москве, Красноярске. Напомним, в нашем городе полуфинальная деловая игра прошла в Молодёжном центре. Десяток молодых управленцев решали бизнес-задачу и доказывали свою правоту экспертам. Каждый участник группы оценивался по ряду критериев, среди которых лидерство, коммуникация, нацеленность на результат, адаптивность. Набравшие наибольшее количество баллов были приглашены в финал конкурса. Андрей Вольхин участвовал в полуфинале в Красноярске, а затем и в финале, так как в это время находился там в отпуске. Другие норильчане-финалисты не смогли вылететь на заключительный этап конкурса в столицу края из-за отсутствия билетов на самолёт. - Финал проходил в конгресс-холе Сибирского федерального университета. За три дня до него на электронную почту я получил задание и список коллег из Красноярска и Черногорска. Нам нужно было объединиться в команду, решить экологическую бизнес-задачу и презентовать её. В результате все финалисты вошли в кадровый резерв комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», - рассказал Андрей Вольхин. В финале «Лидеров Енисейской Сибири» участвовали 500 человек. Они решали кейсовые задания, посвящённые производственным, социальным и имиджевым проблемам, с которыми сталкиваются крупные компании при реализации проектов. Презентации решений кейсов оценивались экспертами, представителями компаний-партнёров конкурса, профильными сотрудниками Корпорации развития Енисейской Сибири по нескольким критериям: технология, экономика, инновационность, перспективы трансфера, презентация. Андрею Вольхину 31 год, имеет два высших образования. В Норильск приехал в 2010 году по приглашению компании «Норникель» после окончания Сибирского федерального университета. По образованию он экономист и инженер. Начал свою трудовую деятельность в плавильном цехе НМЗ стажёром сменного мастера, далее работал сменным мастером, старшим мастером, начальником плавильного участка, заместителем начальника технического отдела. Проявил себя как эффективный руководитель и сейчас стремится попасть в топ-менеджмент компании. Для этого регулярно повышает управленческие компетенции и учится бизнес-администрированию. В повседневной работе занимается научными исследованиями, промышленными испытаниями, контролем технологических процессов, поиском рационализаторских решений и развитием стандартизации производства. Фото из архива Андрея Вольхина

Просмотров:211 Теперь он может в приоритетном порядке претендовать на трудоустройство в проектах «Енисейской Сибири», планируемых к реализации на территории трёх регионов –Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. Ожидается, что уже в этом году будет открыто более 2000 тысяч вакансий.Однако, по признанию Андрея Вольхина - замначальника техотдела по техническому развитию, стандартизации и функционированию корпоративной интегрированной системы менеджмента Надеждинского металлургического завода, он участвовал не ради новой работы, а для получения опыта и совершенствования управленческих навыков. «Лидеры Енисейской Сибири» - не первый кадровый конкурс для Андрея, в 2017-м и 2018-м он пробовал себя на конкурсе «Лидеры России».В этот раз прошёл целую серию испытаний, прежде чем попасть в финал, и конкурировал с 2000 жителей трёх регионов. Началось всё с онлайн-регистрации и двухминутного видеорезюме. Потом было тестирование (оценивались знания о регионе, общая эрудиция, математические способности и прочее), по результатам которого определялись участники очных этапов. Полуфиналы конкурса прошли в пяти городах - Норильске, Кызыле, Абакане, Москве, Красноярске.Напомним, в нашем городе полуфинальная деловая игра прошла в Молодёжном центре. Десяток молодых управленцев решали бизнес-задачу и доказывали свою правоту экспертам. Каждый участник группы оценивался по ряду критериев, среди которых лидерство, коммуникация, нацеленность на результат, адаптивность. Набравшие наибольшее количество баллов были приглашены в финал конкурса.Андрей Вольхин участвовал в полуфинале в Красноярске, а затем и в финале, так как в это время находился там в отпуске. Другие норильчане-финалисты не смогли вылететь на заключительный этап конкурса в столицу края из-за отсутствия билетов на самолёт.- Финал проходил в конгресс-холе Сибирского федерального университета. За три дня до него на электронную почту я получил задание и список коллег из Красноярска и Черногорска. Нам нужно было объединиться в команду, решить экологическую бизнес-задачу и презентовать её. В результате все финалисты вошли в кадровый резерв комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», - рассказал Андрей Вольхин.В финале «Лидеров Енисейской Сибири» участвовали 500 человек. Они решали кейсовые задания, посвящённые производственным, социальным и имиджевым проблемам, с которыми сталкиваются крупные компании при реализации проектов. Презентации решений кейсов оценивались экспертами, представителями компаний-партнёров конкурса, профильными сотрудниками Корпорации развития Енисейской Сибири по нескольким критериям: технология, экономика, инновационность, перспективы трансфера, презентация.Андрею Вольхину 31 год, имеет два высших образования. В Норильск приехал в 2010 году по приглашению компании «Норникель» после окончания Сибирского федерального университета. По образованию он экономист и инженер. Начал свою трудовую деятельность в плавильном цехе НМЗ стажёром сменного мастера, далее работал сменным мастером, старшим мастером, начальником плавильного участка, заместителем начальника технического отдела. Проявил себя как эффективный руководитель и сейчас стремится попасть в топ-менеджмент компании. Для этого регулярно повышает управленческие компетенции и учится бизнес-администрированию. В повседневной работе занимается научными исследованиями, промышленными испытаниями, контролем технологических процессов, поиском рационализаторских решений и развитием стандартизации производства.Фото из архива Андрея Вольхина