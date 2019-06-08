Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39597

8 июня 2019, 15:30



Сегодня в лагеря «Премьера» и «Вита» вылетели 100 норильских детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило управление общего и дошкольного образования администрации Норильска. Не омрачила начало летних каникул даже долгая задержка рейса по метеоусловиям Норильска. Воспитанники танцевального коллектива "Импульс" устроили показательные выступления, Даниил Кватер радовал пассажиров игрой на гитаре, а заботливые родители приехали в аэропорт и накормили детей вкусным завтраком. Все службы аэропорта и авиакомпании "НордСтар" проявляли повышенное внимание к группе детей, отметили в УОиДО.

Просмотров:229 Об этом на своей странице в Facebook сообщило управление общего и дошкольного образования администрации Норильска.Не омрачила начало летних каникул даже долгая задержка рейса по метеоусловиям Норильска. Воспитанники танцевального коллектива "Импульс" устроили показательные выступления, Даниил Кватер радовал пассажиров игрой на гитаре, а заботливые родители приехали в аэропорт и накормили детей вкусным завтраком. Все службы аэропорта и авиакомпании "НордСтар" проявляли повышенное внимание к группе детей, отметили в УОиДО.