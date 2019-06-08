Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39598

8 июня 2019, 20:05



В преддверии гастрономического фестиваля «СЕВЕР» проводится кулинарный конкурс «Народный шеф».

Для участия необходимо в сети Instagram опубликовать фотографию самостоятельно приготовленного блюда северной кухни, пост подкрепить рецептом и конкурсными хэштегами - #яготовлюсевер и #кухарьнорильск . Десять фотографий, которые получат наибольшее количество лайков, войдут в шорт-лист. Из него профессиональное жюри отберет двух победителей. На гастрономическом фестивале «СЕВЕР», который пройдет 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник», каждый из «народных шефов» проведет мастер-класс по приготовлению блюда в специально оборудованном павильоне. Ассистировать победителям будет Матвей Курманин, соорганизатор гастрофестиваля, любитель поесть и накормить. Кроме этого победители получат подарки от партнера конкурса – посудной лавки «Кухарь». Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска. Подробнее об условиях конкурса и гастрономическом фестивале «СЕВЕР» - на сайте: gastrosever.ru.

Просмотров:141 Для участия необходимо в сети Instagram опубликовать фотографию самостоятельно приготовленного блюда северной кухни, пост подкрепить рецептом и конкурсными хэштегами - #яготовлюсевер и #кухарьнорильск . Десять фотографий, которые получат наибольшее количество лайков, войдут в шорт-лист. Из него профессиональное жюри отберет двух победителей.На гастрономическом фестивале «СЕВЕР», который пройдет 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник», каждый из «народных шефов» проведет мастер-класс по приготовлению блюда в специально оборудованном павильоне. Ассистировать победителям будет Матвей Курманин, соорганизатор гастрофестиваля, любитель поесть и накормить. Кроме этого победители получат подарки от партнера конкурса – посудной лавки «Кухарь».Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска. Подробнее об условиях конкурса и гастрономическом фестивале «СЕВЕР» - на сайте: gastrosever.ru.