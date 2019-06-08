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8 июня 2019, 21:05



В норильской PolArt-резиденции открылась выставка живописных работ Юрия Афононова и Елены Афоновой.

Семейная выставка необычна тем, что средства от реализации картин пойдут на лечение и реабилитацию после инсульта члена Союза художников России Юрия Николаевича Афонова. Организовать помощь таким образом решили друзья и близкие попавшего в беду художника. При содействии администрации Норильска, городского музея, благотворительного фонда " Территория добра" и волонтеров акция оказалась успешно реализована. Выставку так и назвали: "Картины помогают своему художнику". "За вполне адекватную цену в свою личную коллекцию можно приобрести достойнейшие произведения талантливых авторов", - отметила накануне открытия выставки директор Музея Норильска Наталья Федянина. Друг Юрия Афонова, архитектор Михаил Волгин, говоря об этой экспозиции, заметил, что в ее основу вошли работы, отражающие взгляд художников на эту территорию, на Таймыр и его окрестности: "Норильск Юра видит прекрасным, нашу природу - отчаянно прекрасной", - прокомментировал Волгин работы своего друга. По мнению Елены Афоновой, которая последние годы вместе с дочерью, тоже художницей, живет и творит в Санкт-Петербурге, внимание норильчан к их семейной выставке ее очень тронуло. Творчество своего мужа, которому сегодня нужна особая поддержка, она оценивает очень высоко: "В его работах чувствуется немалое вдохновение, уверенная рука... В них есть полет и то самое главное, что должно быть в работе мастера: ощущение и понимание своего предназначения. Такое возможно, только когда работает душа". Выставка Афоновых и впрямь - настоящее культурное событие для северного города, и она колоссальна по своему размаху: одни картины будоражат, другие полны умиротворения и удивительного покоя, третьи в меру ироничны. На одних полотнах работают свет и цвет, другие сильны своей сюжетной составляющей. На открытии выставки, которая является примером единения и сотрудничества ради доброго и полезного дела, присутствовали представители общественных организаций города, управления по делам культуры и искусства, коллеги-художники, журналисты. В первый же день в хорошие руки "ушло" 8 работ из семейной коллекции. Выставка работает до 1 июля по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1 - по средам, субботам и воскресеньям с 16 до 20 часов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:183 Более 100 полотен (среди которых пейзажи, портреты и графика разных периодов творчества этих замечательных норильских художников) не просто выставляются, но и продаются.Семейная выставка необычна тем, что средства от реализации картин пойдут на лечение и реабилитацию после инсульта члена Союза художников России Юрия Николаевича Афонова.Организовать помощь таким образом решили друзья и близкие попавшего в беду художника.При содействии администрации Норильска, городского музея, благотворительного фонда " Территория добра" и волонтеров акция оказалась успешно реализована. Выставку так и назвали: "Картины помогают своему художнику"."За вполне адекватную цену в свою личную коллекцию можно приобрести достойнейшие произведения талантливых авторов", - отметила накануне открытия выставки директор Музея Норильска Наталья Федянина.Друг Юрия Афонова, архитектор Михаил Волгин, говоря об этой экспозиции, заметил, что в ее основу вошли работы, отражающие взгляд художников на эту территорию, на Таймыр и его окрестности:"Норильск Юра видит прекрасным, нашу природу - отчаянно прекрасной", - прокомментировал Волгин работы своего друга.По мнению Елены Афоновой, которая последние годы вместе с дочерью, тоже художницей, живет и творит в Санкт-Петербурге, внимание норильчан к их семейной выставке ее очень тронуло. Творчество своего мужа, которому сегодня нужна особая поддержка, она оценивает очень высоко: "В его работах чувствуется немалое вдохновение, уверенная рука... В них есть полет и то самое главное, что должно быть в работе мастера: ощущение и понимание своего предназначения. Такое возможно, только когда работает душа".Выставка Афоновых и впрямь - настоящее культурное событие для северного города, и она колоссальна по своему размаху: одни картины будоражат, другие полны умиротворения и удивительного покоя, третьи в меру ироничны. На одних полотнах работают свет и цвет, другие сильны своей сюжетной составляющей.На открытии выставки, которая является примером единения и сотрудничества ради доброго и полезного дела, присутствовали представители общественных организаций города, управления по делам культуры и искусства, коллеги-художники, журналисты. В первый же день в хорошие руки "ушло" 8 работ из семейной коллекции.Выставка работает до 1 июля по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1 - по средам, субботам и воскресеньям с 16 до 20 часов.Фото Ирины Яринской