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10 июня 2019, 12:14

По требованию Россельхознадзора из торговых сетей Норильска отозвано 25 тонн колбас и деликатесов из оленины.


Причиной тому стали нарушения, допущенные производителем.
В ходе мониторинга с помощью федеральной государственной информационной системы «Меркурий» специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю установили, что норильское мясоперерабатывающие предприятие «Золотой олень плюс» за четыре месяца в соответствии с сертификатами произвело 35 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов из оленины. Однако по оформленным электронным ветеринарным сопроводительным документам в торговую сеть поступило всего 10 тонн продукции, сообщается на официальном сайте ведомства.
Проверка показала, что остальные 25 тонн попали в магазины северного города без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, обнаружены нарушения требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» в части сбора предприятием пищевых и биологических отходов.
В отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. На основании предписания управления Россельхознадзора предприятием приняты меры по отзыву из торговой сети продукции без ветеринарных сопроводительных документов.
Фото из архива "Заполярной правды"
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