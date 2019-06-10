Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39603

10 июня 2019, 13:03



Подведены итоги городского конкурса молодёжных проектов.

По итогам рассмотрения проектных заявок и очной защиты их авторами определились шесть победителей: - «Ратная доблесть в наследство» Екатерины Подобедовой; - «Лучший монтаж» Максима Лемеша; - «Здоровый позвоночник – основа жизни» Анастасии Савичевой; - «Вперёд в прошлое» Сергея Мороза; - «Познавай-ка от байка» Дарьи Скрыль; - «Мои возможности» Анны Фоминцевой. Поддержка на реализацию каждого проекта составит 100 000 рублей. Все они должны быть реализованы до конца года. Так, в Норильске появится патриотический выставочный комплекс «Ратная доблесть в наследство»; социальный видеоролик о летних мероприятиях; будут организованы просветработа с населением о заболеваниях опорно-двигательного аппарата и осмотры на наличие плоскостопия; пройдёт серия спортивных тренировок для детей, оставшихся на лето в городе; интересный досуг предложат подросткам, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; а также для старшеклассников проведут тренинги по развитию личностного потенциала и консультации по профориентации.

Просмотров:218 В этом году в нём приняли участие 20 норильчан в возрасте от 18 до 30 лет. На прошлой неделе они выступили с презентациями своих проектов и постарались убедить экспертный совет в актуальности и значимости своих предложений.По итогам рассмотрения проектных заявок и очной защиты их авторами определились шесть победителей:- «Ратная доблесть в наследство» Екатерины Подобедовой;- «Лучший монтаж» Максима Лемеша;- «Здоровый позвоночник – основа жизни» Анастасии Савичевой;- «Вперёд в прошлое» Сергея Мороза;- «Познавай-ка от байка» Дарьи Скрыль;- «Мои возможности» Анны Фоминцевой.Поддержка на реализацию каждого проекта составит 100 000 рублей. Все они должны быть реализованы до конца года. Так, в Норильске появится патриотический выставочный комплекс «Ратная доблесть в наследство»; социальный видеоролик о летних мероприятиях; будут организованы просветработа с населением о заболеваниях опорно-двигательного аппарата и осмотры на наличие плоскостопия; пройдёт серия спортивных тренировок для детей, оставшихся на лето в городе; интересный досуг предложат подросткам, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; а также для старшеклассников проведут тренинги по развитию личностного потенциала и консультации по профориентации.