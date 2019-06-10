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10 июня 2019, 13:52



За три года «Норникель» вложил в создание и развитие спортивной инфраструктуры более четырёх миллиардов рублей.

- Ключевой элемент нашей социальной политики – поддержка и развитие спортивной инфраструктуры. Например, в Норильске компания строит уникальный физкультурно-оздоровительный центр на тысячу человек. Затраты здесь порядка двух миллиардов рублей. Единственным в своём роде является спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» с аквапарком и бассейном. В Дудинке с участием компании возведена современная ледовая арена и уже проведены четыре международных турнира по кёрлингу, - рассказывает Дмитрий Пристансков. При этом компания оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам и федерациям. В частности, «Норникель» выступает партнером Олимпийского комитета России и международной спортивной студенческой федерации, федерации хоккея России, владеет международным клубом ЦСКА. Более двух миллиардов рублей компания вложила в реконструкцию и модернизацию фан-парка «Бобровый лог». Сейчас это многофункциональный комплекс, где проходит более 40 профессиональных и любительских соревнований. - Необходимо ввести юридические механизмы в этой сфере. В частности, одна из мер поддержки, которую хотелось бы получить от государства, – это возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесённых расходов на пожертвования, на перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, для юридических лиц такого механизма нет, - отметил вице-президент «Норникеля». Фото arcticcurling.com

Просмотров:225 Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Из 80 тысяч сотрудников компании более 27 тысяч занимаются физической культурой и спортом. В компании создана система сезонных корпоративных мероприятий, ежегодно проводятся соревнования по 16 видам спорта.- Ключевой элемент нашей социальной политики – поддержка и развитие спортивной инфраструктуры. Например, в Норильске компания строит уникальный физкультурно-оздоровительный центр на тысячу человек. Затраты здесь порядка двух миллиардов рублей. Единственным в своём роде является спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» с аквапарком и бассейном. В Дудинке с участием компании возведена современная ледовая арена и уже проведены четыре международных турнира по кёрлингу, - рассказывает Дмитрий Пристансков.При этом компания оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам и федерациям. В частности, «Норникель» выступает партнером Олимпийского комитета России и международной спортивной студенческой федерации, федерации хоккея России, владеет международным клубом ЦСКА.Более двух миллиардов рублей компания вложила в реконструкцию и модернизацию фан-парка «Бобровый лог». Сейчас это многофункциональный комплекс, где проходит более 40 профессиональных и любительских соревнований.- Необходимо ввести юридические механизмы в этой сфере. В частности, одна из мер поддержки, которую хотелось бы получить от государства, – это возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесённых расходов на пожертвования, на перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, для юридических лиц такого механизма нет, - отметил вице-президент «Норникеля».Фото arcticcurling.com