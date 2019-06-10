Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39605

10 июня 2019, 14:13



В Сочи прошли 17-е ежегодные корпоративные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», организованные «Норникелем».

В итоге победу одержала семья Булатовых из Норильска, представляющая управление Заполярного филиала. Серебро и бронза досталась командам из Кольской ГМК – семьям Сверчковых (Мончегорск) и Рублёвских (Заполярный) соответственно.

Просмотров:214 Победителей выявляли на базе санатория «Заполярье». В состязаниях приняли участие семьи работников «Норникеля» со всех территорий присутствия компании. Всего - 24 команды, в том числе из Норильска – сильнейшие среди работников Заполярного филиала. Спортсмены состязались в хоккее на траве, в физподготовке, эстафетах и «семейной переправе».В итоге победу одержала семья Булатовых из Норильска, представляющая управление Заполярного филиала. Серебро и бронза досталась командам из Кольской ГМК – семьям Сверчковых (Мончегорск) и Рублёвских (Заполярный) соответственно.