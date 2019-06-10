Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39606

10 июня 2019, 14:29



На рейде дудинского порта разгружают первые в этом сезоне баржи, в том числе с фруктами и овощами.

По информации управления по делам ГО и ЧС таймырской администрации, уровень воды в Енисее в районе Дудинки за сутки снизился на 33 см и сейчас составляет 13 м 61 см.

Просмотров:456 Всего на Таймыр прибыли 36 судов с различными грузами. Завтра по расписанию должен прийти пассажирский теплоход «В.Чкалов».По информации управления по делам ГО и ЧС таймырской администрации, уровень воды в Енисее в районе Дудинки за сутки снизился на 33 см и сейчас составляет 13 м 61 см.