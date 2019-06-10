Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39607

10 июня 2019, 14:41



«Родина» приглашает в День России на открытые показы фильма «Первые».

Российский фильм рассказывает о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Приключенческая история длится 96 минут и имеет возрастное ограничение 12+. Пригласительный билет на киносеанс можно получить в кассе кинотеатра «Родина» за 20 минут до начала сеанса. Бронирование не предусмотрено.

Просмотров:215 Они состоятся 12 июня в 15.00 и 18.00 в видеозале (2-й этаж кинокомплекса).Российский фильм рассказывает о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Приключенческая история длится 96 минут и имеет возрастное ограничение 12+.Пригласительный билет на киносеанс можно получить в кассе кинотеатра «Родина» за 20 минут до начала сеанса. Бронирование не предусмотрено.