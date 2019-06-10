Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39608

10 июня 2019, 15:18



Корпоративное волонтёрство позволяет самореализоваться, считают в «Норникеле» и всячески его поддерживают.

- Это то, что должно быть интересно и наполнять жизнь новыми смыслами. Уникальная комбинация нашей волонтёрской программы одинаково интересна и нашим работникам, и самому бизнесу, и позволяет отвечать на запросы обеих заинтересованных сторон, - сказала она. – Мы кардинально меняем тот ограниченный социальный контекст, в котором привыкли жить работники компаний в моногородах, и создаем для них новый позитивный жизненный опыт. Говоря о запущенном «Норникелем» экологическом марафоне, Ивченко добавила, что эта акция «даёт возможность ребятам объединиться и предложить своё в заданных рамках - это людей реально мотивирует». - Экология для нас - объединяющая тема, которую мы не ограничиваем традиционными рамками, а расширяем её на все основные аспекты жизни человека. Вокруг этой темы происходит колоссальное объединение интересов сотрудников и компаний, и мы всячески стараемся наших волонтёров чествовать и даём им возможность получить такой опыт, который невозможен на рабочем месте или в обычной жизни, - пояснила она, добавив, что основа волонтёрской работы в компании - исключительно добровольность. Фото с сайта photo.roscongress.org

Просмотров:210 На Петербургском международном экономическом форуме директор департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко высказала мнение о том, что корпоративное волонтёрство позволяет сотрудникам больших компаний и предприятий, занимающихся монотонным трудом, самореализоваться и получить новый опыт, передаёт ТАСС.- Это то, что должно быть интересно и наполнять жизнь новыми смыслами. Уникальная комбинация нашей волонтёрской программы одинаково интересна и нашим работникам, и самому бизнесу, и позволяет отвечать на запросы обеих заинтересованных сторон, - сказала она. – Мы кардинально меняем тот ограниченный социальный контекст, в котором привыкли жить работники компаний в моногородах, и создаем для них новый позитивный жизненный опыт.Говоря о запущенном «Норникелем» экологическом марафоне, Ивченко добавила, что эта акция «даёт возможность ребятам объединиться и предложить своё в заданных рамках - это людей реально мотивирует».- Экология для нас - объединяющая тема, которую мы не ограничиваем традиционными рамками, а расширяем её на все основные аспекты жизни человека. Вокруг этой темы происходит колоссальное объединение интересов сотрудников и компаний, и мы всячески стараемся наших волонтёров чествовать и даём им возможность получить такой опыт, который невозможен на рабочем месте или в обычной жизни, - пояснила она, добавив, что основа волонтёрской работы в компании - исключительно добровольность.Фото с сайта photo.roscongress.org