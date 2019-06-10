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10 июня 2019, 16:05



В Кайеркане подростки совершили разбойное нападение на 56-летнего мужчину.

По версии следствия, 18-летний парень подговорил троих ребят младше себя напасть на знакомого мужчину, у которого есть планшет. В масках они проникли в квартиру жертвы, которая располагается в одном из домов на улице Шахтёрской, и, угрожая 56-летнему хозяину, похитили у него планшет. Добычей распорядились по своему усмотрению. В результате оперативно-разыскных действий подозреваемые были задержаны. Организатора преступления арестовали, его подельники 14, 16 и 17 лет находятся под подпиской о невыезде. Злоумышленники признали свою вину, сейчас с ними проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

Просмотров:294 Сегодня на сайте главного следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю появилась информация о том, что следственный отдел по Норильску расследует дело в отношении четырёх молодых людей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).По версии следствия, 18-летний парень подговорил троих ребят младше себя напасть на знакомого мужчину, у которого есть планшет. В масках они проникли в квартиру жертвы, которая располагается в одном из домов на улице Шахтёрской, и, угрожая 56-летнему хозяину, похитили у него планшет. Добычей распорядились по своему усмотрению.В результате оперативно-разыскных действий подозреваемые были задержаны. Организатора преступления арестовали, его подельники 14, 16 и 17 лет находятся под подпиской о невыезде. Злоумышленники признали свою вину, сейчас с ними проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.