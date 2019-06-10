Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39610

10 июня 2019, 16:43



В День России состоится торжественное открытие 49-го сезона трудовых отрядов школьников.

В 58 отрядах будут трудиться 805 подростков. В Центральном районе и Оганере - 35 отрядов, в Талнахе - 15, в Кайеркане - семь, в Снежногорске - 1. Школьникам предстоит работать в образовательных учреждениях, на спортивных и социальных объектах, а также в сфере ЖКХ и коммерческих предприятиях. "Норникель" профинансировал создание 750 рабочих мест, что на 135 мест больше, чем в прошлом году. Кроме того, компания обеспечила старшеклассников парадной и рабочей формой, средствами индивидуальной защиты, спортивным инвентарём и другим. 60 рабочих мест предложило управление по спорту администрации Норильска. Школьники будут работать на стадионе "Заполярник", спортивном комплексе "Талнах" и спортивной школе № 4. Городское управление культуры и искусства выделило 24 рабочих места в музыкальной и художественной школах города, а также в школах искусств Норильска, Кайеркана, Талнаха и Оганера. Также ТОШ закрепляются за каждой из школ и учреждениями дополнительного образования. Кроме того, один трудовой отряд школьников будет выполнять обязанности в Центре социальной помощи семье и детям «Норильский», четыре отряда окажут трудовую помощь управляющим компаниям. Трудовой день - с 9 до 13. В рабочее время ребята будут выполнять мелкие ремонтные работы, уборку территорий и помещений, а в свободное – участвовать в специальной досуговой программе «Норильск зажигает жарки». С 24 июня по 6 августа пройдёт спартакиада школьников. Среди ТОШ выявят лучшие команды в волейболе, мини-футболе, стритболе, дартсе, кроссфите и весёлых стартах. Также старшеклассников ждут профориентационные тренинги от Центра занятости и корпоративного университета, походы в библиотеки и на киносеансы в «Родину». Завершится трудовой сезон 16 августа. На празднике закрытия ТОШ-2019 отметят и наградят лучшие отряды, победителей творческих конкурсов и спартакиады, а также лучших воспитателей и наставников ТОШ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:247 В 12.30 колонна, состоящая из 58 трудовых отрядов школьников построится возле кафе "Поляна" и вместе со своими воспитателями, наставниками, а также представителями администрации и Заполярного филиала компании "Норникель" пройдёт по Ленинскому проспекту до Комсомольской площади. Здесь состоится церемония открытия сезона ТОШ. Представители власти и градообразующего предприятия, а также молодые специалисты и лучшие спортсмены напутствуют старшеклассников на плодотворное трудовое лето.В 58 отрядах будут трудиться 805 подростков. В Центральном районе и Оганере - 35 отрядов, в Талнахе - 15, в Кайеркане - семь, в Снежногорске - 1. Школьникам предстоит работать в образовательных учреждениях, на спортивных и социальных объектах, а также в сфере ЖКХ и коммерческих предприятиях."Норникель" профинансировал создание 750 рабочих мест, что на 135 мест больше, чем в прошлом году. Кроме того, компания обеспечила старшеклассников парадной и рабочей формой, средствами индивидуальной защиты, спортивным инвентарём и другим.60 рабочих мест предложило управление по спорту администрации Норильска. Школьники будут работать на стадионе "Заполярник", спортивном комплексе "Талнах" и спортивной школе № 4.Городское управление культуры и искусства выделило 24 рабочих места в музыкальной и художественной школах города, а также в школах искусств Норильска, Кайеркана, Талнаха и Оганера.Также ТОШ закрепляются за каждой из школ и учреждениями дополнительного образования. Кроме того, один трудовой отряд школьников будет выполнять обязанности в Центре социальной помощи семье и детям «Норильский», четыре отряда окажут трудовую помощь управляющим компаниям.Трудовой день - с 9 до 13. В рабочее время ребята будут выполнять мелкие ремонтные работы, уборку территорий и помещений, а в свободное – участвовать в специальной досуговой программе «Норильск зажигает жарки». С 24 июня по 6 августа пройдёт спартакиада школьников. Среди ТОШ выявят лучшие команды в волейболе, мини-футболе, стритболе, дартсе, кроссфите и весёлых стартах. Также старшеклассников ждут профориентационные тренинги от Центра занятости и корпоративного университета, походы в библиотеки и на киносеансы в «Родину».Завершится трудовой сезон 16 августа. На празднике закрытия ТОШ-2019 отметят и наградят лучшие отряды, победителей творческих конкурсов и спартакиады, а также лучших воспитателей и наставников ТОШ.Фото Владимира Макушкина