Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39611

10 июня 2019, 17:15



«Норникель» и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в подготовке предложений, направленных на повышение конкурентоспособности российской юрисдикции и улучшение инвестиционного климата, содействие совершенствованию правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений, обмен опытом в ходе взаимных консультаций, тематических форумов и конференций, сообщили в пресс-службе компании. Как отметил Дмитрий Пристансков, сегодня усилия государства, бизнеса и общества сосредоточены на решении задач прорывного развития страны. - Реализация национальных проектов требует от их участников активной деятельности по самым разным направлениям. Речь идёт о масштабных инвестиционных и экологических проектах с внедрением наилучших доступных технологий, в том числе в российской Арктике, снижении негативного воздействия на окружающую среду, цифровизации экономики. Во всех этих сферах необходимо совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в целях сохранения стабильности фискальных, регуляторных и иных условий на всех стадиях выполнения программ экономического развития. Уверен, что наше сотрудничество с Ассоциацией юристов поднимет эту работу на новый профессиональный уровень, — подчеркнул вице-президент «Норникеля».

Просмотров:197 Документ в ходе Петербургского международного экономического форума подписали председатель правления ассоциации Владимир Груздев и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в подготовке предложений, направленных на повышение конкурентоспособности российской юрисдикции и улучшение инвестиционного климата, содействие совершенствованию правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений, обмен опытом в ходе взаимных консультаций, тематических форумов и конференций, сообщили в пресс-службе компании.Как отметил Дмитрий Пристансков, сегодня усилия государства, бизнеса и общества сосредоточены на решении задач прорывного развития страны.- Реализация национальных проектов требует от их участников активной деятельности по самым разным направлениям. Речь идёт о масштабных инвестиционных и экологических проектах с внедрением наилучших доступных технологий, в том числе в российской Арктике, снижении негативного воздействия на окружающую среду, цифровизации экономики. Во всех этих сферах необходимо совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в целях сохранения стабильности фискальных, регуляторных и иных условий на всех стадиях выполнения программ экономического развития. Уверен, что наше сотрудничество с Ассоциацией юристов поднимет эту работу на новый профессиональный уровень, — подчеркнул вице-президент «Норникеля».