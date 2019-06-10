Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39612

10 июня 2019, 17:20



Обнародованы первые итоги норильской экзаменационной «сессии» в девятых классах.

Остальные оценки по русскому языку распределились следующим образом: пятёрки получили 460 подростков, четвёрки - 892 человека, тройки - 791, двойки - 107. Пересдача ОГЭ по этой дисциплине для двоечников запланирована 25 июня, а для нарушителей порядка ОГЭ – лишь осенью. Обществознание в девятых классах является экзаменом по выбору. В Норильске этот предмет сдавала почти половина учащихся - 1310 человек. Пятёрки получили 73 ученика, четвёрки - 688, тройки - у 483 ребят, на двойку экзамен сдали 66 участников. Пересдача ОГЭ по обществознанию назначена на 26 июня. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:213 Что касается обязательного для этой группы школьников дисциплины - русского языка, его сдавали все 2254 девятиклассника Большого Норильска, однако четыре участника ОГЭ по русскому языку оценки пока не получили, так как были удалены с экзамена как нарушители порядка ОГЭ.Остальные оценки по русскому языку распределились следующим образом: пятёрки получили 460 подростков, четвёрки - 892 человека, тройки - 791, двойки - 107. Пересдача ОГЭ по этой дисциплине для двоечников запланирована 25 июня, а для нарушителей порядка ОГЭ – лишь осенью.Обществознание в девятых классах является экзаменом по выбору. В Норильске этот предмет сдавала почти половина учащихся - 1310 человек. Пятёрки получили 73 ученика, четвёрки - 688, тройки - у 483 ребят, на двойку экзамен сдали 66 участников. Пересдача ОГЭ по обществознанию назначена на 26 июня.Фото Владимира Макушкина