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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:48 В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента.
12:26 В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.
11:34 При выборе профессии старшеклассники ориентируются на потребности рынка труда.
11:24 Ленинский проспект станет пешеходной зоной на 12 часов.
11:20 На фасаде публичной библиотеки на этой неделе откроют мемориальную доску в честь основателя норильской библиотечной системы Константина Аптекмана.
10:04 Во Дворце творчества детей и молодёжи рождается новый театр.
18:31 Двое норильских выпускников получили 100 баллов по литературе.
18:15 На производственных площадках «Норникеля» будут готовить специалистов по блокчейну.
17:58 12 июня для всех почтовых отделений объявлен выходным.
17:20 Обнародованы первые итоги норильской экзаменационной «сессии» в девятых классах.
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