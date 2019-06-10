Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39613

10 июня 2019, 17:58



12 июня для всех почтовых отделений объявлен выходным.

Во вторник, 11 июня, почтовые отделения всех классов отработают по графику с сокращением рабочего дня на один час. Доставку пенсий и пособий за праздничный день выполнят по согласованию с отделениями Пенсионного фонда РФ.

Просмотров:198 В этот день обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.Во вторник, 11 июня, почтовые отделения всех классов отработают по графику с сокращением рабочего дня на один час.Доставку пенсий и пособий за праздничный день выполнят по согласованию с отделениями Пенсионного фонда РФ.