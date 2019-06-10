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10 июня 2019, 18:15



На производственных площадках «Норникеля» будут готовить специалистов по блокчейну.

В рамках Петербургского международного экономического форума Московский физико-технический институт (МФТИ), компания «Норникель» и корпорация IBM заключили соглашение по созданию Центра компетенций для проведения научных исследований, подготовки специалистов в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли с использованием открытого программного обеспечения и специализированных решений. Основная задача центра - обучение студентов, исследования и создание цифровых экосистем и освоение эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет-вещей», «системы оптимизации». Как сообщили в пресс-службе «Норникеля», совместный проект будет реализован с целью улучшения подготовки специалистов и разработки решений для горнорудной отрасли с использованием IT на базе открытых стандартов, ПО с открытым кодом, в том числе на основе распределённого реестра (DLT). Центр компетенций будет также работать над решением прикладных задач горнорудной отрасли. Для реализации проекта МФТИ подготовит и запустит магистерские и аспирантские программы, подкреплённые профессиональным преподавательским составом, с опытом исследований и разработок в указанной области. Принять студентов по направлению «Блокчейн» (магистратура) планируется уже этой осенью. МФТИ также сформирует учебную демонстрационную площадку, включая вычислительные мощности для проведения учебных и научных мероприятий центра по тематике «Норникеля», обеспечит создание прототипов для горнорудной отрасли на основе решений IBM. IBM предоставит новому центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям, а также учебным материалам и сервисам в рамках существующих в корпорации форм поддержки IT-разработчиков. «Норникель» не только обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, но и предоставит в распоряжение центра свои производственные площадки для отработки решений и проведения исследовательских работ. Фото tv21.ru

Просмотров:691 В рамках Петербургского международного экономического форума Московский физико-технический институт (МФТИ), компания «Норникель» и корпорация IBM заключили соглашение по созданию Центра компетенций для проведения научных исследований, подготовки специалистов в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли с использованием открытого программного обеспечения и специализированных решений.Основная задача центра - обучение студентов, исследования и создание цифровых экосистем и освоение эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет-вещей», «системы оптимизации».Как сообщили в пресс-службе «Норникеля», совместный проект будет реализован с целью улучшения подготовки специалистов и разработки решений для горнорудной отрасли с использованием IT на базе открытых стандартов, ПО с открытым кодом, в том числе на основе распределённого реестра (DLT). Центр компетенций будет также работать над решением прикладных задач горнорудной отрасли.Для реализации проекта МФТИ подготовит и запустит магистерские и аспирантские программы, подкреплённые профессиональным преподавательским составом, с опытом исследований и разработок в указанной области. Принять студентов по направлению «Блокчейн» (магистратура) планируется уже этой осенью. МФТИ также сформирует учебную демонстрационную площадку, включая вычислительные мощности для проведения учебных и научных мероприятий центра по тематике «Норникеля», обеспечит создание прототипов для горнорудной отрасли на основе решений IBM.IBM предоставит новому центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям, а также учебным материалам и сервисам в рамках существующих в корпорации форм поддержки IT-разработчиков.«Норникель» не только обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, но и предоставит в распоряжение центра свои производственные площадки для отработки решений и проведения исследовательских работ.Фото tv21.ru