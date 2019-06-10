Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39615

10 июня 2019, 18:31



Двое норильских выпускников получили 100 баллов по литературе.

Единый госэкзамен по географии сдавали 27 выпускников из 12 образовательных учреждений Норильска. Доля участия составила 2,1% (в прошлом году 2,06). Экзамен прошёл без нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации. Напомним, ЕГЭ оценивается по 100-балльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определённого Рособрнадзором (по географии это 37 баллов). Итак, у нас преодолели минимальный порог 24 выпускника. Трое ребят не набрали необходимый минимум. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, повторить попытку можно только в следующем году. Самый высокий балл (74) набрал выпускница норильской школы № 1. Средний балл по городу - 48 (в прошлом году - 50). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении. ЕГЭ по литературе сдавали 87 выпускников из 30 школ. Доля участия составила 6,8% (в прошлом году 8,5%). По словам специалистов норильского управления образования, экзамен прошёл в соответствии с порядком проведения ГИА, минимальный порог - 32 балла - преодолели все, кроме одного выпускника. 100 баллов по литературе в нашем городе получили два выпускника - из гимназий № 4 и № 48. 80 и более баллов набрали 14 ребят, средний балл по городу составил 87 баллов. ЕГЭ по базовой математике всего сдавали 585 человек. Экзамен прошёл без нарушений. На пятёрки и четвёрки сдали 77,3% выпускников. 25 человека получили двойки и пересдать этот предмет смогут 24 июня. Средний балл по городу в этом году - 4 (в прошлом году - 4,2). Примечательно, что все выпускники гимназий № 4 и 48 сдали экзамен на четвёрки и пятёрки. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по литературе и базовой математике можно подать в образовательном учреждении 14 и 17 июня.

Просмотров:422 Стали известны первые результаты ЕГЭ. К этому часу «пришла» базовая математика, география и литература.Единый госэкзамен по географии сдавали 27 выпускников из 12 образовательных учреждений Норильска. Доля участия составила 2,1% (в прошлом году 2,06). Экзамен прошёл без нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации.Напомним, ЕГЭ оценивается по 100-балльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определённого Рособрнадзором (по географии это 37 баллов). Итак, у нас преодолели минимальный порог 24 выпускника. Трое ребят не набрали необходимый минимум. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, повторить попытку можно только в следующем году.Самый высокий балл (74) набрал выпускница норильской школы № 1. Средний балл по городу - 48 (в прошлом году - 50). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении.ЕГЭ по литературе сдавали 87 выпускников из 30 школ.Доля участия составила 6,8% (в прошлом году 8,5%).По словам специалистов норильского управления образования, экзамен прошёл в соответствии с порядком проведения ГИА, минимальный порог - 32 балла - преодолели все, кроме одного выпускника.100 баллов по литературе в нашем городе получили два выпускника - из гимназий № 4 и № 48. 80 и более баллов набрали 14 ребят, средний балл по городу составил 87 баллов.ЕГЭ по базовой математике всего сдавали 585 человек. Экзамен прошёл без нарушений. На пятёрки и четвёрки сдали 77,3% выпускников. 25 человека получили двойки и пересдать этот предмет смогут 24 июня. Средний балл по городу в этом году - 4 (в прошлом году - 4,2). Примечательно, что все выпускники гимназий № 4 и 48 сдали экзамен на четвёрки и пятёрки.Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по литературе и базовой математике можно подать в образовательном учреждении 14 и 17 июня.