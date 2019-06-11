Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39616

11 июня 2019, 10:04



Во Дворце творчества детей и молодёжи рождается новый театр.

Первые просмотры спектакля «Я пришёл» для родных и друзей состоялись в конце мая. Новые показы - 15 и 16 июня в 18 часов. Билеты можно приобрести в ДТДМ. Телефоны для справок: 46-34-24, 8-913-166-63-01.

Просмотров:96 Идея создать молодёжный любительский театральный коллектив принадлежит педагогу-организатору ДТДМ Владимиру Рощину. Выпускник отделения социально-культурной деятельности и массовых представлений Норильского колледжа искусств, он сам несколько лет преподавал на этом отделении, поставил в студенческом театре «Дебют» музыкальную сказку «Капризная принцесса». Первой попыткой его нового театра стала ироническая трагикомедия по пьесе современного белорусского автора Николая Халезина «Я пришёл». В экспериментальной работе заняты выпускники НКИ и коллеги начинающего режиссёра. Интересно, что с сентября этого года он возглавит и известную театральную студию ДТДМ «Синяя птица», руководитель которой Надежда Сысоева уезжает на материк.Первые просмотры спектакля «Я пришёл» для родных и друзей состоялись в конце мая. Новые показы - 15 и 16 июня в 18 часов. Билеты можно приобрести в ДТДМ. Телефоны для справок: 46-34-24, 8-913-166-63-01.