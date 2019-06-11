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11 июня 2019, 11:20



На фасаде публичной библиотеки на этой неделе откроют мемориальную доску в честь основателя норильской библиотечной системы Константина Аптекмана.

Как сообщили в ЦБС Норильска, открытие мемориальной доски состоится 14 июня в 15.00 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01.

Просмотров:87 Первый заслуженный работник культуры Норильска Константин Григорьевич Аптекман превратил маленькую городскую библиотеку в просветительский центр. Он был бессменным директором сначала объединённой городской библиотеки, затем — Централизованной библиотечной системы с 1958 до 1986 года. Помимо выполнения своих прямых обязанностей Константин Григорьевич занимался и общественной деятельностью: был депутатом Норильского городского Совета, заместителем председателя депутатской комиссии по культуре, ректором Народного университета культуры. Аптекман награждён значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» и медалью «За доблестный труд».Как сообщили в ЦБС Норильска, открытие мемориальной доски состоится 14 июня в 15.00 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01.