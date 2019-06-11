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11 июня 2019, 11:24



Ленинский проспект станет пешеходной зоной на 12 часов.

На время народных гуляний в Кайеркане также перекроют улицу Шахтёрскую на участке от Школьной до Надеждинской с 13 до 17 часов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:83 Завтра в связи с традиционным шествием трудовых отрядов школьников по центральной улице города, а также праздничными мероприятиями на Комсомольской площади движение автотранспорта будет ограничено. По всей протяжённости Ленинского проспекта – от площади Октябрьской до улицы Орджоникидзе – проезд запретят с 9 до 21 часа.На время народных гуляний в Кайеркане также перекроют улицу Шахтёрскую на участке от Школьной до Надеждинской с 13 до 17 часов.Фото Владимира Макушкина