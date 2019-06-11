Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39619

11 июня 2019, 11:34



При выборе профессии старшеклассники ориентируются на потребности рынка труда.

По результатам опроса примерно 40% учеников 8-х и 9-х классов планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Более 70% школьников 10-х и 11-х классов собираются получать высшее образование. В ходе исследования специалисты службы занятости выявили наиболее важные мотивы, влияющие на выбор профессии школьниками. Лидирующие позиции традиционно занимает соответствие личным интересам и склонностям, возможность получения высокой заработной платы, а также востребованность на рынке труда, сообщается на официальном портале Красноярского края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:78 По результатам мониторинга профессиональных планов и намерений учащихся 8–11-х классов, проведённого агентством труда и занятости населения Красноярского края, самыми востребованными у школьников профессиями оказались врач, педагог, IT-специалист, инженер, полицейский, экономист, бухгалтер, военнослужащий, дизайнер. Среди рабочих профессий наиболее популярны: повар (кондитер, пекарь), автомеханик (автослесарь, автоэлектрик), сварщик, строитель. Также в числе выбранных школьниками профессий и профессиональных сфер указаны такие новые виды деятельности, как «блогер», «стример», «киберспортсмен».По результатам опроса примерно 40% учеников 8-х и 9-х классов планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Более 70% школьников 10-х и 11-х классов собираются получать высшее образование.В ходе исследования специалисты службы занятости выявили наиболее важные мотивы, влияющие на выбор профессии школьниками. Лидирующие позиции традиционно занимает соответствие личным интересам и склонностям, возможность получения высокой заработной платы, а также востребованность на рынке труда, сообщается на официальном портале Красноярского края.Фото Владимира Макушкина