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11 июня 2019, 12:26



В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.

В личном зачёте у мужчин победу одержал Андрей Колесников, у женщин – Валентина Верещук (оба из Центрального района). В мужских парах не было равных представителям Дудинки – Сергею Шагыну и Владиславу Морозову, в женских парах первыми стали норильчанки Валентина Верещук и Ирина Тыганова. И, наконец, среди смешанных парников победу вновь отпраздновали норильчане - Андрей Колесников и Валентина Верещук. Прошедшие соревнования стали заключительными в этом спортивном сезоне. В следующий раз любители настольного тенниса в рамках городских состязаний смогут помериться силами зимой, когда состоится первенство Норильска.

Просмотров:43 Традиционные состязания прошли в Доме спорта БОКМО и были посвящены Дню независимости России. За медали боролись 43 участника Норильска и Дудинки – мужчины и женщины, среди которых оказались как новички, так и опытные спортсмены, снискавшие признание на городском и краевом уровнях. Игры длились два дня – 8-9 июня.В личном зачёте у мужчин победу одержал Андрей Колесников, у женщин – Валентина Верещук (оба из Центрального района). В мужских парах не было равных представителям Дудинки – Сергею Шагыну и Владиславу Морозову, в женских парах первыми стали норильчанки Валентина Верещук и Ирина Тыганова. И, наконец, среди смешанных парников победу вновь отпраздновали норильчане - Андрей Колесников и Валентина Верещук.Прошедшие соревнования стали заключительными в этом спортивном сезоне. В следующий раз любители настольного тенниса в рамках городских состязаний смогут помериться силами зимой, когда состоится первенство Норильска.