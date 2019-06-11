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11 июня 2019, 12:48



В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента.

Как сообщили в администрации Норильска, в ходе трёхдневного рабочего визита Дмитрий Свиридов проведёт встречи с руководителями города, обсудит первостепенные задачи социально-экономического развития, реализацию краевых программ на территории, а также проведёт приём граждан по личным вопросам. Завтра спикер краевого парламента примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня России.

Просмотров:23 Накануне председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов работал в Дудинке.Как сообщили в администрации Норильска, в ходе трёхдневного рабочего визита Дмитрий Свиридов проведёт встречи с руководителями города, обсудит первостепенные задачи социально-экономического развития, реализацию краевых программ на территории, а также проведёт приём граждан по личным вопросам.Завтра спикер краевого парламента примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня России.