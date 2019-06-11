Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39622

11 июня 2019, 14:08



На коммерческом причале Дудинского порта начали разгрузку судов с фруктами и овощами.

Сегодня к берегу подошли самоходная баржа и плавмагазин, которые доставили на Таймыр скоропортящиеся продукты – овощи, фрукты и другое. Разгружают их быстро, на сколько это возможно. Работают около 150 грузчиков. Суда со стройматериалами, автомобилями и запчастями ожидают своей очереди на рейде. Суда Енисейского речного пароходства поставят к причалам высокой воды в ближайшее время. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:359 Как ранее сообщалось, вслед за кромкой льда по Енисею пришли речные суда – 6 самоходных и 30 несамоходных – и встали на рейде.Сегодня к берегу подошли самоходная баржа и плавмагазин, которые доставили на Таймыр скоропортящиеся продукты – овощи, фрукты и другое. Разгружают их быстро, на сколько это возможно. Работают около 150 грузчиков.Суда со стройматериалами, автомобилями и запчастями ожидают своей очереди на рейде. Суда Енисейского речного пароходства поставят к причалам высокой воды в ближайшее время.Фото Дениса Кожевникова