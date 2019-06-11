Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39623

11 июня 2019, 14:57



Студенты социального конструкторского бюро устроили мини-фестиваль в атриуме «Арены» по итогам трёхдневной сессии.

- СКБ – это один из ярких и самобытных проектов, который собирает и объединяет общими идеями незнакомых людей, – отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». - В течение двух дней они знакомятся друг с другом, создают команды, генерируют различные идеи, выбирают лучшие, а затем преображают их в проект, ищут ресурсы и партнёров. В результате проводят акции или праздник. В этом году на проектную сессию попали 37 человек – представители муниципальных образовательных и спортивных учреждений, норильские предприниматели и спортсмены, представители общественных организаций и другие. Юрий Тюшев, руководитель программы социально-конструкторского бюро, говорит, что проектная сессия – это отличный старт для тех, кто планирует развиваться и у кого есть цель написать проект и получить грант на его реализацию в рамках программы «Норникеля» «Мира новых возможностей». Это увеличивает шансы на успех, поскольку слушатели проектной сессии овладевают необходимыми навыками для создания жизнеспособных проектов. Результатом этой сессии стал не просто праздник, а мини-фестиваль, который устроили студенты СКБ в атриуме «Арены». Одна из команд организовала акцию «Бодрая суббота», предложив норильчанам в выходной день не отсыпаться, а двигаться – сделать зарядку, принять участие в тематических эстафетах и устроить шуточные состязания. Вторая группа решила, что выходной день – время для культпоходов и искусства, и устроила «Театральную субботу». Проект был связан с высокой модой и дефиле, дизайном, театром, лицедейством, фотосессией и красотой. Третья команда «Наравне» решила смоделировать бытовые ситуации, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями и инвалидностью. Авторы проекта таким образом постарались привлечь внимание здоровых людей к проблемам и потребностям людей с ОВЗ. Участникам акции было предложено пройти три испытания: «Ничего не вижу», «Ничего не слышу», «Ничего не скажу», а также развернуть конфету одной рукой, угадать на ощупь предмет, прочитать «по губам». Юрий Тюшев отметил ценность этой акции и порекомендовал участникам группы и дальше развивать это направление. - Мы не подсказывали нашим ученикам темы и идеи проектов, – подчеркнул Юрий Тюшев. - Наша задача была направить их, чтобы они, используя свой жизненный опыт и опыт проектирования, научились создавать важные и жизненные проекты. Фото со страницы сообщества "NN Мир новых возможностей" в Facebook

Просмотров:234 Напомним, проектная сессия организована в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и проходит в пятый раз, начиная с 2015 года. За четыре года обучение прошли более 200 человек. В этом году обучение в социальном конструкторском бюро проходило в Норильске с 6 по 8 июня, а с 10 по 12 июня работает в Дудинке.- СКБ – это один из ярких и самобытных проектов, который собирает и объединяет общими идеями незнакомых людей, – отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». - В течение двух дней они знакомятся друг с другом, создают команды, генерируют различные идеи, выбирают лучшие, а затем преображают их в проект, ищут ресурсы и партнёров. В результате проводят акции или праздник.В этом году на проектную сессию попали 37 человек – представители муниципальных образовательных и спортивных учреждений, норильские предприниматели и спортсмены, представители общественных организаций и другие.Юрий Тюшев, руководитель программы социально-конструкторского бюро, говорит, что проектная сессия – это отличный старт для тех, кто планирует развиваться и у кого есть цель написать проект и получить грант на его реализацию в рамках программы «Норникеля» «Мира новых возможностей». Это увеличивает шансы на успех, поскольку слушатели проектной сессии овладевают необходимыми навыками для создания жизнеспособных проектов.Результатом этой сессии стал не просто праздник, а мини-фестиваль, который устроили студенты СКБ в атриуме «Арены». Одна из команд организовала акцию «Бодрая суббота», предложив норильчанам в выходной день не отсыпаться, а двигаться – сделать зарядку, принять участие в тематических эстафетах и устроить шуточные состязания. Вторая группа решила, что выходной день – время для культпоходов и искусства, и устроила «Театральную субботу». Проект был связан с высокой модой и дефиле, дизайном, театром, лицедейством, фотосессией и красотой.Третья команда «Наравне» решила смоделировать бытовые ситуации, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями и инвалидностью. Авторы проекта таким образом постарались привлечь внимание здоровых людей к проблемам и потребностям людей с ОВЗ. Участникам акции было предложено пройти три испытания: «Ничего не вижу», «Ничего не слышу», «Ничего не скажу», а также развернуть конфету одной рукой, угадать на ощупь предмет, прочитать «по губам». Юрий Тюшев отметил ценность этой акции и порекомендовал участникам группы и дальше развивать это направление.- Мы не подсказывали нашим ученикам темы и идеи проектов, – подчеркнул Юрий Тюшев. - Наша задача была направить их, чтобы они, используя свой жизненный опыт и опыт проектирования, научились создавать важные и жизненные проекты.Фото со страницы сообщества "NN Мир новых возможностей" в Facebook