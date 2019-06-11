Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39624
11 июня 2019, 15:14

В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.


Знаменитый хирург и подвижник веры XX столетия, причисленный к лику святых, неоднократно отбывал ссылку за религиозные убеждения в Красноярском крае. Енисейск, Туруханск, Большая Мурта, станок Плахино в 200 километрах от Дудинки - места его ссылок, молитв и лечения людей. В годы Великой Отечественной войны опальный хирург добился, чтобы ему разрешили оперировать раненых в эвакогоспитале в Красноярске, в это же время он был избран здесь епископом. Последние годы жизни святитель Лука служил в Крыму, где скончался 11 июня 1961 года. Его святые мощи находятся в Свято-Троицком монастыре города Симферополя. Известны многочисленные случаи исцелений по молитвам к святителю Луке, который считается небесным покровителем медиков и тех, кто нуждается в выздоровлении.
В Норильске приход в честь Святителя Луки епископа Красноярского был создан по просьбе верующих в 2005 году. Первые годы он находился в приспособленном помещении на улице Талнахской, 49. Сейчас здесь часовня во имя этого почитаемого святого. А новый деревянный храм, возведённый силами частного благотворительного фонда, в прошлом году был освящён в Комсомольском парке. Здесь есть частица благодатных мощей святого, которые были переданы в Норильск через корреспондента "Заполярной Правды".
В Норильской и Туруханской епархии устроены небольшие часовни в честь святителя Луки - в больницах Дудинки и Хатанги, а в приходе Свято-Троицкого мужского монастыря в Туруханске есть и домовая церковь. В столице Красноярского края установлен памятник святителю Луке, который стал примером безбоязненной веры и самоотверженного служения ближним.
Фото Ирины Даниленко
Просмотров:263
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 11 июня 2019 
23:37   В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты. 19:15   Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
17:21   С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов и инвалидов детства 1-й группы. 16:23   Норильский депутат вошёл в губернаторский управленческий резерв.
16:00   Бабочки будут порхать. Педагоги и воспитанники соцприюта проводят экологическую акцию «Мусора.NET». 15:14   В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.
14:57   Студенты социального конструкторского бюро устроили мини-фестиваль в атриуме «Арены» по итогам трёхдневной сессии. 14:08   На коммерческом причале Дудинского порта начали разгрузку судов с фруктами и овощами.
12:48   В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента. 12:26   В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.
11:34   При выборе профессии старшеклассники ориентируются на потребности рынка труда. 11:24   Ленинский проспект станет пешеходной зоной на 12 часов.
11:20   На фасаде публичной библиотеки на этой неделе откроют мемориальную доску в честь основателя норильской библиотечной системы Константина Аптекмана. 10:04   Во Дворце творчества детей и молодёжи рождается новый театр.

 10 июня 2019 
18:31   Двое норильских выпускников получили 100 баллов по литературе. 18:15   На производственных площадках «Норникеля» будут готовить специалистов по блокчейну.
17:58   12 июня для всех почтовых отделений объявлен выходным. 17:20   Обнародованы первые итоги норильской экзаменационной «сессии» в девятых классах.
17:15   «Норникель» и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве. 16:43   В День России состоится торжественное открытие 49-го сезона трудовых отрядов школьников.
16:05   В Кайеркане подростки совершили разбойное нападение на 56-летнего мужчину. 15:18   Корпоративное волонтёрство позволяет самореализоваться, считают в «Норникеле» и всячески его поддерживают.
14:41   «Родина» приглашает в День России на открытые показы фильма «Первые». 14:29   На рейде дудинского порта разгружают первые в этом сезоне баржи, в том числе с фруктами и овощами.
14:13   В Сочи прошли 17-е ежегодные корпоративные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», организованные «Норникелем». 13:52   За три года «Норникель» вложил в создание и развитие спортивной инфраструктуры более четырёх миллиардов рублей.
13:03   Подведены итоги городского конкурса молодёжных проектов. 12:14   По требованию Россельхознадзора из торговых сетей Норильска отозвано 25 тонн колбас и деликатесов из оленины.
11:01   «Норникель» и Росрыболовство заключили соглашение о взаимодействии. 10:32   Москва. Путину. Начался приём вопросов на прямую линию с президентом страны.

 8 июня 2019 
21:05   В норильской PolArt-резиденции открылась выставка живописных работ Юрия Афононова и Елены Афоновой. 20:05   В преддверии гастрономического фестиваля «СЕВЕР» проводится кулинарный конкурс «Народный шеф».
15:30   Сегодня в лагеря «Премьера» и «Вита» вылетели 100 норильских детей.

 7 июня 2019 
18:04   Норильчанин Андрей Вольхин вошёл в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 17:45   В Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
16:56   Норильские полицейские предупреждают о «летних» опасностях для жизни и здоровья школьников. 16:21   Сочи готовится принять традиционный финал корпоративных соревнований «Норникеля» - «Папа, мама, я – спортивная семья».
14:51   «Росатом», «Норникель», Российский фонд прямых инвестиций и портовый оператор DP World займутся увеличением грузоперевозок в Арктике. 14:44   «Чтобы любовь была нежнее, надо Пушкина любить». 6 июня, в день 220-летия со дня рождения великого поэта, в Норильске прошёл традиционный праздник.
13:34   Норильская пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей, продавая квартиру. 13:13   С 10 июня военные экологи приступят к очередному этапу очистки Норильска от мусора.
12:18   Игорь Сечин: «На севере Красноярского края нас ждут великие открытия и масштабные проекты». 11:46   Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском фестиваля авторской песни «Гринландия». Приём заявок уже начался.
10:45   Производственное объединение «Норильскремонт» завершило крупные ремонты на «Надежде», Талнахской обогатительной фабрике и медном заводе. 10:06   Эта неделя в Норильске выдалась тёплой и солнечной, но слишком расслабляться не стоит.

 6 июня 2019 
18:01   Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями. 17:05   Норильские одиннадцатиклассники сдали английский язык и физику.
17:04   В Норильске проходит пятая, юбилейная, проектная сессия «Социальное конструкторское бюро» для будущих участников конкурса социальных проектов. 16:29   Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
16:14   Аллигатор не плывёт, хивус не пройдёт. На Енисее вертолётом спасли рыбаков.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх