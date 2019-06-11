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11 июня 2019, 15:14



В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.

В Норильске приход в честь Святителя Луки епископа Красноярского был создан по просьбе верующих в 2005 году. Первые годы он находился в приспособленном помещении на улице Талнахской, 49. Сейчас здесь часовня во имя этого почитаемого святого. А новый деревянный храм, возведённый силами частного благотворительного фонда, в прошлом году был освящён в Комсомольском парке. Здесь есть частица благодатных мощей святого, которые были переданы в Норильск через корреспондента "Заполярной Правды". В Норильской и Туруханской епархии устроены небольшие часовни в честь святителя Луки - в больницах Дудинки и Хатанги, а в приходе Свято-Троицкого мужского монастыря в Туруханске есть и домовая церковь. В столице Красноярского края установлен памятник святителю Луке, который стал примером безбоязненной веры и самоотверженного служения ближним. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:263 Знаменитый хирург и подвижник веры XX столетия, причисленный к лику святых, неоднократно отбывал ссылку за религиозные убеждения в Красноярском крае. Енисейск, Туруханск, Большая Мурта, станок Плахино в 200 километрах от Дудинки - места его ссылок, молитв и лечения людей. В годы Великой Отечественной войны опальный хирург добился, чтобы ему разрешили оперировать раненых в эвакогоспитале в Красноярске, в это же время он был избран здесь епископом. Последние годы жизни святитель Лука служил в Крыму, где скончался 11 июня 1961 года. Его святые мощи находятся в Свято-Троицком монастыре города Симферополя. Известны многочисленные случаи исцелений по молитвам к святителю Луке, который считается небесным покровителем медиков и тех, кто нуждается в выздоровлении.В Норильске приход в честь Святителя Луки епископа Красноярского был создан по просьбе верующих в 2005 году. Первые годы он находился в приспособленном помещении на улице Талнахской, 49. Сейчас здесь часовня во имя этого почитаемого святого. А новый деревянный храм, возведённый силами частного благотворительного фонда, в прошлом году был освящён в Комсомольском парке. Здесь есть частица благодатных мощей святого, которые были переданы в Норильск через корреспондента "Заполярной Правды".В Норильской и Туруханской епархии устроены небольшие часовни в честь святителя Луки - в больницах Дудинки и Хатанги, а в приходе Свято-Троицкого мужского монастыря в Туруханске есть и домовая церковь. В столице Красноярского края установлен памятник святителю Луке, который стал примером безбоязненной веры и самоотверженного служения ближним.Фото Ирины Даниленко