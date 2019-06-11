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11 июня 2019, 16:00



Бабочки будут порхать. Педагоги и воспитанники соцприюта проводят экологическую акцию «Мусора.NET».

Каждое лето активисты социального приюта для детей и подростков при КЦСОН проводят более 20 трудовых рейдов. Под охраной воспитанников приюта находится близлежащая парковая зона, а также территория, прилегающая к Храму Святой Троицы. В этом году планируются традиционные уборки территории, десант по высаживанию цветов, изготовление новых персонажей для благоустройства газонов, сбор природного материала, организация выставок и конкурсов. Уже состоялся мастер-класс по превращению бытового мусора в поделки. Обычные пластиковые бутылки с помощью витражных красок превратились в разноцветных бабочек, которые будут порхать в этом году над клумбами Комплексного центра. «Уборка улиц и парковых зон от мусора - это хорошая и добрая традиция. Молодёжь уверена: необходимо не только навести чистоту, но и сохранить красоту города. Если каждый будет ответственно относиться к соблюдению порядка, то Норильск станет чище, лучше и прекраснее», - отмечают организаторы акции. Фото с сайта кцсон.рф

Просмотров:239 Ежегодно она стартует во Всемирный день охраны окружающей среды и направлена на поддержание улиц города в чистоте и борьбу с мусором. Об этом сообщается на сайте Комплексного центра социального обслуживания населения Норильска.Каждое лето активисты социального приюта для детей и подростков при КЦСОН проводят более 20 трудовых рейдов. Под охраной воспитанников приюта находится близлежащая парковая зона, а также территория, прилегающая к Храму Святой Троицы. В этом году планируются традиционные уборки территории, десант по высаживанию цветов, изготовление новых персонажей для благоустройства газонов, сбор природного материала, организация выставок и конкурсов.Уже состоялся мастер-класс по превращению бытового мусора в поделки. Обычные пластиковые бутылки с помощью витражных красок превратились в разноцветных бабочек, которые будут порхать в этом году над клумбами Комплексного центра.«Уборка улиц и парковых зон от мусора - это хорошая и добрая традиция. Молодёжь уверена: необходимо не только навести чистоту, но и сохранить красоту города. Если каждый будет ответственно относиться к соблюдению порядка, то Норильск станет чище, лучше и прекраснее», - отмечают организаторы акции.Фото с сайта кцсон.рф