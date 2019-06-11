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11 июня 2019, 16:23



Норильский депутат вошёл в губернаторский управленческий резерв.

В течение двух месяцев 582 кандидата из Красноярского края и других регионов страны участвовали в конкурсных испытаниях: проходили дистанционное тестирование на знание базового законодательства о Конституции РФ и Устава края, о госслужбе, о противодействии коррупции, истории России и края, русского языка и логики; принимали участие в деловых играх, в разных форматах взаимодействия, выполняли задания по принятию решений в различных управленческих ситуациях. Как сообщается на официальном портале Красноярского края, многие конкурсанты уже имеют богатый управленческий опыт, у большинства кандидатов - экономическое или юридическое образование. Средний возраст участников составил 37 лет. - В настоящий момент в области подбора кадров есть потребность в специалистах, способных реализовывать сложные комплексные проекты. Поэтому система кадров должна быть настроена на максимально быстрый поиск, привлечение, подготовку и развитие таких людей. Таким образом, конкурс в губернаторский управленческий резерв – это эффективный инструмент по созданию системы подбора специалистов, необходимых для реализации важных стратегических задач нашего региона, - отметила, подводя итоги конкурса, Анастасия Зуева, представитель управления кадров и государственной службы губернатора края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:345 Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Красноярского края приняла решение о включении 100 победителей конкурса в состав регионального управленческого резерва. В список вошёл и норильчанин – Дмитрий Карасёв, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов.В течение двух месяцев 582 кандидата из Красноярского края и других регионов страны участвовали в конкурсных испытаниях: проходили дистанционное тестирование на знание базового законодательства о Конституции РФ и Устава края, о госслужбе, о противодействии коррупции, истории России и края, русского языка и логики; принимали участие в деловых играх, в разных форматах взаимодействия, выполняли задания по принятию решений в различных управленческих ситуациях. Как сообщается на официальном портале Красноярского края, многие конкурсанты уже имеют богатый управленческий опыт, у большинства кандидатов - экономическое или юридическое образование. Средний возраст участников составил 37 лет.- В настоящий момент в области подбора кадров есть потребность в специалистах, способных реализовывать сложные комплексные проекты. Поэтому система кадров должна быть настроена на максимально быстрый поиск, привлечение, подготовку и развитие таких людей. Таким образом, конкурс в губернаторский управленческий резерв – это эффективный инструмент по созданию системы подбора специалистов, необходимых для реализации важных стратегических задач нашего региона, - отметила, подводя итоги конкурса, Анастасия Зуева, представитель управления кадров и государственной службы губернатора края.Фото Владимира Макушкина