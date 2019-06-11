Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39627

11 июня 2019, 17:21



С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов и инвалидов детства 1-й группы.

Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю отмечает, что родителям и опекунам, которые получают выплату по уходу, обращаться никуда не нужно. Размер денежного пособия будет пересчитан автоматически.

Просмотров:235 Сейчас ежемесячная выплата составляет 5500 рублей. Со следующего месяца она вырастет до 10 тысяч рублей для жителей центральных и южных районов, а для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним районов – с тяжёлыми климатическими условиями – к 10 тысячам добавится районный коэффициент, который применяется в этих местностях при определении размеров пенсий, пишет «Наш Красноярский край».Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю отмечает, что родителям и опекунам, которые получают выплату по уходу, обращаться никуда не нужно. Размер денежного пособия будет пересчитан автоматически.