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11 июня 2019, 19:15



Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.

В частности, Александр Софин рассказал о проблемах реализации государственной программы «Жильё для российской семьи» - в 2017 году заявитель с супругой стали участниками программы и приобрели квартиру в строящемся районе города Красноярска Солонцы-2. Дом, где была приобретена квартира, должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2018 года, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Также заявитель пожаловался на отсутствие обратной связи с руководством Красноярского краевого фонда жилищного строительства, который является застройщиком. Консультируя норильчанина, Дмитрий Свиридов отметил, что проблема со строительством жилых домов в Солонцах-2 ему известна, и, по словам министра строительства Красноярского края, сейчас предприняты все необходимые меры для сдачи объекта в эксплуатацию до конца текущего года. Норильчанка Татьяна Дмитриченко обратилась по вопросу возмещения стоимости авиаперелёта к месту лечения – по словам женщины, квота на операцию была выделена срочно, и она не успела оформить все необходимые документы для оплаты проезда. Дмитрий Свиридов пообещал оказать содействие в получении справок для возмещения стоимости перелёта к месту лечения. Ещё один заявитель, Александр Проценко, попросил помочь в улучшении жилищных условий. Соответствующее ходатайство в городское управление жилищного фонда будет направлено в ближайшее время. «Приём граждан я провожу в каждый свой приезд в Норильск, поскольку это важная часть работы любого краевого депутата – знать, чем живут земляки, что их волнует. Проблемы, с которыми обращаются норильчане, не всегда частного характера – иногда они являются следствием системных ошибок, в том числе в нашей работе. Безусловно, при получении таких сигналов эти ошибки мы оперативно исправляем», - резюмировал итоги приёма граждан по личным вопросам Дмитрий Свиридов. Решение всех поступивших вопросов председатель краевого Заксобрания взял под личный контроль. Фото Ирины Яринской

Просмотров:213 За помощью в их решении к спикеру краевого парламента обратились семеро норильчан.В частности, Александр Софин рассказал о проблемах реализации государственной программы «Жильё для российской семьи» - в 2017 году заявитель с супругой стали участниками программы и приобрели квартиру в строящемся районе города Красноярска Солонцы-2. Дом, где была приобретена квартира, должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2018 года, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Также заявитель пожаловался на отсутствие обратной связи с руководством Красноярского краевого фонда жилищного строительства, который является застройщиком. Консультируя норильчанина, Дмитрий Свиридов отметил, что проблема со строительством жилых домов в Солонцах-2 ему известна, и, по словам министра строительства Красноярского края, сейчас предприняты все необходимые меры для сдачи объекта в эксплуатацию до конца текущего года.Норильчанка Татьяна Дмитриченко обратилась по вопросу возмещения стоимости авиаперелёта к месту лечения – по словам женщины, квота на операцию была выделена срочно, и она не успела оформить все необходимые документы для оплаты проезда. Дмитрий Свиридов пообещал оказать содействие в получении справок для возмещения стоимости перелёта к месту лечения.Ещё один заявитель, Александр Проценко, попросил помочь в улучшении жилищных условий. Соответствующее ходатайство в городское управление жилищного фонда будет направлено в ближайшее время.«Приём граждан я провожу в каждый свой приезд в Норильск, поскольку это важная часть работы любого краевого депутата – знать, чем живут земляки, что их волнует. Проблемы, с которыми обращаются норильчане, не всегда частного характера – иногда они являются следствием системных ошибок, в том числе в нашей работе. Безусловно, при получении таких сигналов эти ошибки мы оперативно исправляем», - резюмировал итоги приёма граждан по личным вопросам Дмитрий Свиридов.Решение всех поступивших вопросов председатель краевого Заксобрания взял под личный контроль.Фото Ирины Яринской