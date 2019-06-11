|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
23:37 В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты.
19:15 Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
17:21 С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов и инвалидов детства 1-й группы.
16:23 Норильский депутат вошёл в губернаторский управленческий резерв.
16:00 Бабочки будут порхать. Педагоги и воспитанники соцприюта проводят экологическую акцию «Мусора.NET».
15:14 В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.
14:57 Студенты социального конструкторского бюро устроили мини-фестиваль в атриуме «Арены» по итогам трёхдневной сессии.
14:08 На коммерческом причале Дудинского порта начали разгрузку судов с фруктами и овощами.
12:48 В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента.
12:26 В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх