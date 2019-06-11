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11 июня 2019, 23:37



В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты.

Напомним: по плану медучреждение должно было начать работу в декабре 2016 года. На его возведение было изначально выделено 3,5 млрд рублей. Но из-за недобросовестного подрядчика бюджет пришлось увеличить, а срок сдачи – перенести. В итоге перинатальный центр в Норильске открыли в октябре 2018 года. Общая стоимость строительства центра превысила 4 миллиарда рублей, из которых около миллиарда рублей – средства федерального Фонда обязательного медицинского страхования, свыше 3,1 миллиарда – деньги краевого бюджета. По словам норильского общественника, служба стройнадзора региона знала о недоделках, допущенных при строительстве медцентра, однако выдала разрешение на его ввод в эксплуатацию. Между тем в минздраве Красноярского края пояснили, что некоторые факты в обращении изложены некорректно. В то же время замечания к работе перинатального центра действительно есть. Медучреждение сейчас проверяют прокуратура и отдел надзорной деятельности МЧС по Норильску. В какие сроки планируется устранение проблем? На этот вопрос в министерстве строительства Красноярского края, куда «ЗП» обратилась за комментариями, сообщили, что «все замечания будут устраняться в рамках гарантийных обязательств генподрядчика – ООО «Медкон». Это не потребует остановки деятельности учреждения. Устранение имеющихся дефектов будет произведено в рабочем порядке. Позже по поводу сложившейся ситуации минстрой пообещал дать более исчерпывающий ответ.

Просмотров:189 Медицинское учреждение, являющееся структурным подразделением Норильской межрайонной больницы №1, вновь в зоне внимания властей. Как уже сообщалось, норильский общественник отправил обращение в приемную президента РФ с заявлением о небезопасности перинатального центра. Активист перечислил семь нарушений, вызванных тем, что здание «строили наспех».Напомним: по плану медучреждение должно было начать работу в декабре 2016 года. На его возведение было изначально выделено 3,5 млрд рублей. Но из-за недобросовестного подрядчика бюджет пришлось увеличить, а срок сдачи – перенести. В итоге перинатальный центр в Норильске открыли в октябре 2018 года. Общая стоимость строительства центра превысила 4 миллиарда рублей, из которых около миллиарда рублей – средства федерального Фонда обязательного медицинского страхования, свыше 3,1 миллиарда – деньги краевого бюджета.По словам норильского общественника, служба стройнадзора региона знала о недоделках, допущенных при строительстве медцентра, однако выдала разрешение на его ввод в эксплуатацию. Между тем в минздраве Красноярского края пояснили, что некоторые факты в обращении изложены некорректно. В то же время замечания к работе перинатального центра действительно есть. Медучреждение сейчас проверяют прокуратура и отдел надзорной деятельности МЧС по Норильску.В какие сроки планируется устранение проблем? На этот вопрос в министерстве строительства Красноярского края, куда «ЗП» обратилась за комментариями, сообщили, что «все замечания будут устраняться в рамках гарантийных обязательств генподрядчика – ООО «Медкон». Это не потребует остановки деятельности учреждения. Устранение имеющихся дефектов будет произведено в рабочем порядке. Позже по поводу сложившейся ситуации минстрой пообещал дать более исчерпывающий ответ.