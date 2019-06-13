Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39630

13 июня 2019, 10:33



Солнечно и хлебосольно Кайеркан отметил День России.

Праздничный концерт открыла солистка творческого объединения «Свои» Наталья Чернявская, исполнив песню «Моя Россия», а участницы ансамбля «Экспромт» блистали на сцене в национальных костюмах народов нашей страны. В концерте также приняли участие: национально–культурные объединения Норильска, народный ансамбль народного танца «Оганер», коллектив ложкарей «Норильчаночка», творческое объединение «Сцена и Я», активисты местного отделения общественной организации «Молодая гвардия». Выпускники школы № 37, участники фестиваля танцевального творчества «Школьный вальс-2019», исполнили свою трогательную хореографическую композицию. Депутаты Норильского городского Совета Владимир Фролочкин, Нина Шпетная и Геннадий Енчик вручили дипломы и ценные призы участникам традиционного конкурса «Русский каравай». Победителями конкурса стали сотрудники детского сада № 75 Тамара Боровикова и Оксана Гемская. Второе место разделили заведующая клинико-диагностической лаборатории поликлиники № 3 Алина Крамарева, заведующая костюмерной КДЦ «Юбилейный» Оксана Петровская, команда детского сада № 36 «Полянка» под руководством старшего воспитателя Мадины Абдуловой. После церемонии награждения участницы конкурса отправились со сцены к зрителям и угостили всех своей выпечкой. Во время праздничной программы на площади работала фотозона «Русская горница», сотрудники библиотеки № 8 провели познавательную викторину «От Руси до России», а волонтёры в ростовых куклах раздавали воздушные шары цвета российского триколора и флажки с символикой Кайеркана. Завершился праздник дискотекой «Русская удаль». Фото КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:262 12 июня на площади культурно-досугового центра «Юбилейный» состоялся праздник «Я люблю Россию!». Ребятня резвилась на интерактивной площадке «Чтобы солнышко светило», демонстрируя силу, ловкость и смекалку. А девчонки выяснили, у кого самая длинная косичка. Победительницей стала Тома Кожемякина, длина её косы – 47 сантиметров. Юную красавицу поздравили с праздником и подарили ей один из символов России – расписную матрёшку.Праздничный концерт открыла солистка творческого объединения «Свои» Наталья Чернявская, исполнив песню «Моя Россия», а участницы ансамбля «Экспромт» блистали на сцене в национальных костюмах народов нашей страны. В концерте также приняли участие: национально–культурные объединения Норильска, народный ансамбль народного танца «Оганер», коллектив ложкарей «Норильчаночка», творческое объединение «Сцена и Я», активисты местного отделения общественной организации «Молодая гвардия». Выпускники школы № 37, участники фестиваля танцевального творчества «Школьный вальс-2019», исполнили свою трогательную хореографическую композицию.Депутаты Норильского городского Совета Владимир Фролочкин, Нина Шпетная и Геннадий Енчик вручили дипломы и ценные призы участникам традиционного конкурса «Русский каравай». Победителями конкурса стали сотрудники детского сада № 75 Тамара Боровикова и Оксана Гемская. Второе место разделили заведующая клинико-диагностической лаборатории поликлиники № 3 Алина Крамарева, заведующая костюмерной КДЦ «Юбилейный» Оксана Петровская, команда детского сада № 36 «Полянка» под руководством старшего воспитателя Мадины Абдуловой. После церемонии награждения участницы конкурса отправились со сцены к зрителям и угостили всех своей выпечкой.Во время праздничной программы на площади работала фотозона «Русская горница», сотрудники библиотеки № 8 провели познавательную викторину «От Руси до России», а волонтёры в ростовых куклах раздавали воздушные шары цвета российского триколора и флажки с символикой Кайеркана. Завершился праздник дискотекой «Русская удаль».Фото КДЦ "Юбилейный"