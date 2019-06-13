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13 июня 2019, 10:35



Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам прошлого года.

Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, - 125,4 млрд рублей. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена 21 июня 2019 года. С учётом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2018 года (в объеме 1,8 млрд долл. США) общая сумма дивидендов за 2018 год составит 3,7 млрд долл. США, сообщила пресс-служба компании. Также на общем собрании утвердили годовой и финансовый отчеты «Норникеля» и избрали новый состав совета директоров. Компетенция совета дополнилась специалистом по экологии.

Просмотров:280 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Норникеля», на котором утвердили финальные дивиденды по итогам 2018 года. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 792,52 рубля.Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, - 125,4 млрд рублей. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена 21 июня 2019 года. С учётом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2018 года (в объеме 1,8 млрд долл. США) общая сумма дивидендов за 2018 год составит 3,7 млрд долл. США, сообщила пресс-служба компании.Также на общем собрании утвердили годовой и финансовый отчеты «Норникеля» и избрали новый состав совета директоров. Компетенция совета дополнилась специалистом по экологии.