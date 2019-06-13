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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:20 Феерия света и спортивный марафон для трудных подростков - два норильских проекта победили в конкурсе Фонда президентских грантов.
17:37 Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».
17:01 Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских одиннадцатиклассников.
16:53 Полицейские проверили семью ребёнка, который вышел на карниз окна на девятом этаже.
16:41 В Норильске разыграли Кубок открытия сезона по футболу.
15:44 Сезон ТОШ открыт, наши песни спеты! Норильск отметил День России.
15:29 Уже 380 горожан зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».
15:07 Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.
14:39 Норильские библиотеки продолжают отмечать юбилей известного норильского поэта и журналиста Валерия Кравца, которому в июне исполнилось 80 лет.
13:55 С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.
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