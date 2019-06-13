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13 июня 2019, 10:41



Руководитель норильской Госавтоинспекции встретился с норильскими велосипедистами.

Александр Янович призвал участников встречи соблюдать правила дорожного движения и использовать средства пассивной безопасности при передвижении по дорогам общего пользования. Он рекомендовал велосипедистам быть максимально заметными, для этого надевать различные накидки со световозвращающими элементами, а на велосипеды устанавливать световые приборы. Также начальник Госавтоинспекции напомнил о сигналах, которые велосипедист должен подавать во время маневрирования. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:223 Начальник ГИБДД г. Норильска Александр Янович обсудил с представителями велосипедных клубов вопросы безопасности движения велотранспорта. Он рассказал присутствующим об авариях, которые произошли в городе с участием велосипедистов, обратил особое внимание на их причины, а также напомнил основные требования к движению велосипедистов.Александр Янович призвал участников встречи соблюдать правила дорожного движения и использовать средства пассивной безопасности при передвижении по дорогам общего пользования. Он рекомендовал велосипедистам быть максимально заметными, для этого надевать различные накидки со световозвращающими элементами, а на велосипеды устанавливать световые приборы. Также начальник Госавтоинспекции напомнил о сигналах, которые велосипедист должен подавать во время маневрирования.Фото Владимира Макушкина