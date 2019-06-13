Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39633

13 июня 2019, 12:25



Свой профессиональный праздник отметят более 6000 сотрудников учреждений здравоохранения Норильска.

Сегодня медицинская сфера Норильска представлена дюжиной учреждений. Это больницы, поликлиники, психоневрологический диспансер, станция скорой помощи, центр переливания крови, медтехникум и бюро судебно-медицинской экспертизы. Все они являются краевыми и входят в структуру министерства здравоохранения Красноярского края. В норильских медучреждениях работают 6173 человека: 904 - врача, 2585 - средних медработников, 344 - младших медработников, 2340 - прочего персонала. Праздничное мероприятия, посвящённое Дню медицинского работника, пройдёт 14 июня в Городском центре культуры. Виновников торжества поздравят глава города Ринат Ахметчин, и. о. руководителя территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города. В честь праздника будут вручены министерские награды. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:245 День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Благодарить людей, лечащих наши недуги и спасающих человеческие жизни, мы готовы всегда, но в этот день особенно. В этом году праздник пришёлся на 16 июня.Сегодня медицинская сфера Норильска представлена дюжиной учреждений. Это больницы, поликлиники, психоневрологический диспансер, станция скорой помощи, центр переливания крови, медтехникум и бюро судебно-медицинской экспертизы. Все они являются краевыми и входят в структуру министерства здравоохранения Красноярского края.В норильских медучреждениях работают 6173 человека: 904 - врача, 2585 - средних медработников, 344 - младших медработников, 2340 - прочего персонала.Праздничное мероприятия, посвящённое Дню медицинского работника, пройдёт 14 июня в Городском центре культуры. Виновников торжества поздравят глава города Ринат Ахметчин, и. о. руководителя территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города. В честь праздника будут вручены министерские награды.Фото Владимира Макушкина